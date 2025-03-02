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Путин поздравил Гунбу с победой на выборах президента Абхазии

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил Бадру Гунбу с победой на выборах президента Абхазии. Поздравление опубликовано на сайте Кремля. 

«Победа на выборах, прошедших в условиях свободного народного волеизъявления, подтвердила поддержку абхазскими гражданами вашей линии на обеспечение внутриполитической стабильности и поступательного социально-экономического развития страны», – говорится в поздравлении.

Путин выразил надежду, что «дружественные, союзнические» отношения России и Абхазии будут и дальше укрепляться «на благо наших братских народов». Глава государства пожелал избранному президенту республики успехов, крепкого здоровья и благополучия.

За вице-президента Бадру Гунбу во втором туре выборов, которые прошли 1 марта, проголосовали более 54% избирателей, следует из итогов ЦИК республики. За его его соперника, руководителя оппозиционной общественной организации «Абхазское национальное движение» и бывшего вице-премьера страны Адгура Ардзинбу, проголосовали 41,54% избирателей. В ходе первого тура, прошедшего 15 февраля, Гунба лидировал с 46,38% голосов, а Ардзинба набрал 36,92%. Остальные три кандидата получили в сумме более 10% голосов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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