Путин поздравил Гунбу с победой на выборах президента Абхазии
Президент России Владимир Путин поздравил Бадру Гунбу с победой на выборах президента Абхазии. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.
«Победа на выборах, прошедших в условиях свободного народного волеизъявления, подтвердила поддержку абхазскими гражданами вашей линии на обеспечение внутриполитической стабильности и поступательного социально-экономического развития страны», – говорится в поздравлении.
Путин выразил надежду, что «дружественные, союзнические» отношения России и Абхазии будут и дальше укрепляться «на благо наших братских народов». Глава государства пожелал избранному президенту республики успехов, крепкого здоровья и благополучия.
За вице-президента Бадру Гунбу во втором туре выборов, которые прошли 1 марта, проголосовали более 54% избирателей, следует из итогов ЦИК республики. За его его соперника, руководителя оппозиционной общественной организации «Абхазское национальное движение» и бывшего вице-премьера страны Адгура Ардзинбу, проголосовали 41,54% избирателей. В ходе первого тура, прошедшего 15 февраля, Гунба лидировал с 46,38% голосов, а Ардзинба набрал 36,92%. Остальные три кандидата получили в сумме более 10% голосов.