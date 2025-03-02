Путин поздравил Гунбу с победой на выборах президента Абхазии

За вице-президента Бадру Гунбу во втором туре выборов, которые прошли 1 марта, проголосовали более 54% избирателей, следует из итогов ЦИК республики. За его его соперника, руководителя оппозиционной общественной организации «Абхазское национальное движение» и бывшего вице-премьера страны Адгура Ардзинбу, проголосовали 41,54% избирателей. В ходе первого тура, прошедшего 15 февраля, Гунба лидировал с 46,38% голосов, а Ардзинба набрал 36,92%. Остальные три кандидата получили в сумме более 10% голосов.