В Кремле выступили за стабильность ситуации в Абхазии

16 февраля ЦИК Абхазии сообщил, что второй тур выборов в республике, на которых 15 февраля ни один из кандидатов не набрал больше половины голосов избирателей, состоится 1 марта. Кандидатами на пост президента были заявлены бывший вице-премьер Абхазии Адгур Ардзинба, экс-председатель абхазской Контрольной палаты Роберт Аршба, бывший торговый представитель республики в России Олег Барциц, вице-президент страны Бадра Гунба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал.