В Кремле выступили за стабильность ситуации в Абхазии
Россия выступает за то, чтобы ситуация в Абхазии была стабильной. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Для нас важно, чтобы избирательный процесс был завершен в рамках законного поля. Это близкое для нас государство, нас связывают тесные узы сотрудничества», – указал Песков.
17 февраля исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба освободил Дмитрия Кучуберию от должности главы службы государственной безопасности, сообщал «Sputnik Абхазия». На этот пост был назначен заместитель председателя службы госбезопасности Алхас Чичба.
16 февраля ЦИК Абхазии сообщил, что второй тур выборов в республике, на которых 15 февраля ни один из кандидатов не набрал больше половины голосов избирателей, состоится 1 марта. Кандидатами на пост президента были заявлены бывший вице-премьер Абхазии Адгур Ардзинба, экс-председатель абхазской Контрольной палаты Роберт Аршба, бывший торговый представитель республики в России Олег Барциц, вице-президент страны Бадра Гунба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал.
Гунба лидирует по итогам выборов с 46,38% голосов. Ардзинба набрал 36,92% голосов. Остальные три кандидата получили в сумме более 10% голосов избирателей. Аршбу поддержали 7,54% граждан, Барцица – 4,04%. Председатель Черноморского банка развития Хурхумал занял последнее место с результатом 0,97% голосов. Явка достигла 69%, в голосовании приняли участие почти 99 000 человек.