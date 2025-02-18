Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

В Кремле выступили за стабильность ситуации в Абхазии

Ведомости

Россия выступает за то, чтобы ситуация в Абхазии была стабильной. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Для нас важно, чтобы избирательный процесс был завершен в рамках законного поля. Это близкое для нас государство, нас связывают тесные узы сотрудничества», – указал Песков.

17 февраля исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба освободил Дмитрия Кучуберию от должности главы службы государственной безопасности, сообщал «Sputnik Абхазия». На этот пост был назначен заместитель председателя службы госбезопасности Алхас Чичба.

16 февраля ЦИК Абхазии сообщил, что второй тур выборов в республике, на которых 15 февраля ни один из кандидатов не набрал больше половины голосов избирателей, состоится 1 марта. Кандидатами на пост президента были заявлены бывший вице-премьер Абхазии Адгур Ардзинба, экс-председатель абхазской Контрольной палаты Роберт Аршба, бывший торговый представитель республики в России Олег Барциц, вице-президент страны Бадра Гунба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал.

Гунба лидирует по итогам выборов с 46,38% голосов. Ардзинба набрал 36,92% голосов. Остальные три кандидата получили в сумме более 10% голосов избирателей. Аршбу поддержали 7,54% граждан, Барцица – 4,04%. Председатель Черноморского банка развития Хурхумал занял последнее место с результатом 0,97% голосов. Явка достигла 69%, в голосовании приняли участие почти 99 000 человек.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных