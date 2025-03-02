Гунба объявил о своей победе во втором туре президентских выборов в Абхазии
Бадра Гунба объявил о своей победе по итогам второго тура президентских выборов в Абхазии на встрече со своими сторонниками. Об этом сообщает ТАСС.
Гунба назвал результаты выборов «победой народа Абхазии ради будущего» и заявил, что такого результата удалось достигнуть благодаря доверию граждан страны.
Второй тур был организован после результатов на выборах 15 февраля. Тогда вице-президент Бадра Гунба лидировал с 46,38% голосов, бывший вице-премьер страны Адгур Ардзинба набрал 36,92% голосов. Остальные три кандидата набрали в сумме более 10% голосов избирателей.
Решение о проведении досрочных выборов в Абхазии было принято после отставки экс-президента республики Аслана Бжании в ноябре 2024 г. по итогам прошедших в стране протестов. Протестующие не согласились с ратификацией инвестиционного соглашения с Россией.