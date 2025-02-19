Гунба требует отставки Бганбы за увольнение Кучуберии

Борьба за армянские голоса традиционно занимает большое место в политической борьбе любого абхазского политика, замечает Атаев. В настоящее время численность армянской общины в Абхазии составляет чуть более 41 000 человек (17,4% из 240 000 населения), армяне компактно проживают в Гагрском и Гулрыпшском районах республики. По словам эксперта, абхазское общество воспринимает Ардзинбу как антиармянского кандидата, несмотря на то что в его штабе многие ключевые позиции занимают армяне. Этот нарратив, допускает эксперт, вероятно, связан с тем, что политик представляет национально ориентированную часть абхазского общества, а антиармянские тезисы могли распространить его сторонники. «В этих условиях Ардзинбе, скорее всего, будет сложно выправить эту ситуацию, потому что подавляющее большинство армян голосует за представителя власти», – заключил эксперт.