Гунба требует отставки Бганбы за увольнение Кучуберии

Гунба требует отставки Бганбы за увольнение КучуберииЛидер первого тура выборов президента обвиняет и. о. главы республики в попытке срыва голосования
Кандидат в президенты и бывший вице-президент Абхазии Бадра Гунба потребовал отстранения от занимаемой должности и. о. главы государства Валерия Бганбы за нарушение соглашения, заключенного тогдашним главой государства Асланом Бжанией с оппозицией во время политического кризиса в ноябре 2024 г. Это заявление последовало после увольнения главы Службы госбезопасности республики (СГБ) Дмитрия Кучуберии временным президентом. Гунба также призвал парламент, который является гарантом ноябрьских договоренностей, дать оценку действиям Бганбы. Со своей стороны Бганба отметил, что назначение кого-либо главой СГБ не предусматривалось ноябрьским соглашением.
«Мы расцениваем происходящее [отставку Кучуберии] как попытку сорвать второй тур голосования, оказать давление на граждан нашей страны», – сказал Гунба в видеообращении в своем Telegram-канале.
И. о. президента Бганба освободил Кучуберию от занимаемой должности 17 февраля и назначил на его место Алхаса Чичбу, не сообщив причин такого решения. Одновременно он назначил Зураба Марганию и. о. вице-премьера, который будет курировать силовой блок республики.
Отставка Кучуберии последовала спустя два дня после окончания первого тура досрочных президентских выборов в Абхазии. В следующий тур, который запланирован на 1 марта, вышли Гунба (чуть более 46% голосов) и один из лидеров ноябрьских протестов, бывший вице-премьер Адгур Ардзинба (36,9%). Комментируя заявление своего конкурента, Ардзинба отказался признавать отставку Кучуберии нарушением ноябрьских соглашений.
Реакция Гунбы на увольнение главы СГБ – часть его предвыборной кампании перед вторым туром голосования, говорит кавказовед Артур Атаев. По его словам, в абхазском политическом пространстве давно сложилось два противоборствующих лагеря и в рамках этого противостояния происходит борьба за кадры во властной вертикали.
Кадровые назначения в Абхазии произошли на фоне призывов ряда анонимных абхазских каналов применить насилие против местной армянской общины якобы от лица Ардзинбы во время предвыборной кампании. Впоследствии 16 февраля председатель армянской общины Алик Миносян направил обращение к и. о. президента с просьбой начать расследование и наказать виновных.
Избирательный штаб Ардзинбы призвал к «снижению градуса надуманных межнациональных противоречий».
Позже этим эпизодом заинтересовался также Следственный комитет России (СКР). Как сообщила «Ведомостям» представитель СКР Светлана Петренко, руководитель Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства организовать процессуальную проверку по факту угроз и нарушения прав российских граждан в Абхазии.
Борьба за армянские голоса традиционно занимает большое место в политической борьбе любого абхазского политика, замечает Атаев. В настоящее время численность армянской общины в Абхазии составляет чуть более 41 000 человек (17,4% из 240 000 населения), армяне компактно проживают в Гагрском и Гулрыпшском районах республики. По словам эксперта, абхазское общество воспринимает Ардзинбу как антиармянского кандидата, несмотря на то что в его штабе многие ключевые позиции занимают армяне. Этот нарратив, допускает эксперт, вероятно, связан с тем, что политик представляет национально ориентированную часть абхазского общества, а антиармянские тезисы могли распространить его сторонники. «В этих условиях Ардзинбе, скорее всего, будет сложно выправить эту ситуацию, потому что подавляющее большинство армян голосует за представителя власти», – заключил эксперт.