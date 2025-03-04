Китай включил 15 компаний из США в перечень экспортного контроля
В перечень экспортного контроля в Китайской народной республике (КНР) были внесены 15 американских компаний, следует из информации на сайте минкоммерции Китая.
Юрлица США были добавлены в перечень «в целях защиты национальной безопасности и интересов и выполнения международных обязательств». Отмечается, что внесенные в список организации «угрожают национальной безопасности и интересам Китая». Этим компаниям запрещен экспорт товаров двойного назначения.
По данным ТАСС, в перечень попали Leidos, Gibbs&Cox, IP Video Market Info, Sourcemap, Skydio, Rapid Flight, Red Six Solutions, Shield AI, HavocAI, Neros Technologies, Group W, Aerkomm, General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems и Aero Vironment.
2 февраля американский лидер подписал указ об установлении дополнительных тарифов на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая в условиях «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков». Пошлины для КНР составили 10%, для Канады и Мексики – по 25%, но для последних двух стран начало действия пошлин было отложено. 27 февраля Трамп уточнил, что Америка введет 25%-ные пошлины на товары из Канады и Мексики с 4 марта, а на продукцию из Китая – дополнительные 10% со 2 апреля.
4 февраля Китай объявил, что вводит дополнительные тарифы на импортируемые из США энергоресурсы. В том числе, речь шла о 15%-ном тарифе на уголь и сжиженный природный газ (СПГ).