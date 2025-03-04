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Китай включил 15 компаний из США в перечень экспортного контроля

Ведомости

В перечень экспортного контроля в Китайской народной республике (КНР) были внесены 15 американских компаний, следует из информации на сайте минкоммерции Китая.

Юрлица США были добавлены в перечень «в целях защиты национальной безопасности и интересов и выполнения международных обязательств». Отмечается, что внесенные в список организации «угрожают национальной безопасности и интересам Китая». Этим компаниям запрещен экспорт товаров двойного назначения.

По данным ТАСС, в перечень попали Leidos, Gibbs&Cox, IP Video Market Info, Sourcemap, Skydio, Rapid Flight, Red Six Solutions, Shield AI, HavocAI, Neros Technologies, Group W, Aerkomm, General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems и Aero Vironment.

4 марта Китай также объявил о введении с 10 марта дополнительных тарифов в размере 10 и 15% на некоторые категории импортируемых из США продуктов. Перед этим, 3 марта, президент США Дональд Трамп удвоил пошлины на товары из Китая с 10% до 20% из-за поставок фентанила из КНР.

2 февраля американский лидер подписал указ об установлении дополнительных тарифов на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая в условиях «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков». Пошлины для КНР составили 10%, для Канады и Мексики – по 25%, но для последних двух стран начало действия пошлин было отложено. 27 февраля Трамп уточнил, что Америка введет 25%-ные пошлины на товары из Канады и Мексики с 4 марта, а на продукцию из Китая – дополнительные 10% со 2 апреля.

4 февраля Китай объявил, что вводит дополнительные тарифы на импортируемые из США энергоресурсы. В том числе, речь шла о 15%-ном тарифе на уголь и сжиженный природный газ (СПГ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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