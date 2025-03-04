Китай включил 15 компаний из США в перечень экспортного контроля

2 февраля американский лидер подписал указ об установлении дополнительных тарифов на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая в условиях «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков». Пошлины для КНР составили 10%, для Канады и Мексики – по 25%, но для последних двух стран начало действия пошлин было отложено. 27 февраля Трамп уточнил, что Америка введет 25%-ные пошлины на товары из Канады и Мексики с 4 марта, а на продукцию из Китая – дополнительные 10% со 2 апреля.