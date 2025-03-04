Трамп удвоил пошлины на товары из Китая из-за поставок фентанила
Президент США Дональд Трамп подписал обновленный указ и удвоил пошлины на товары из Китая с 10 до 20%, сообщается на сайте Белого дома. Причиной указаны поставки фентанила из КНР.
«В связи с тем, что КНР не предприняла адекватных шагов для смягчения кризиса, связанного с незаконным оборотом наркотиков, в указ президента вносятся поправки путем удаления слов «10%» и вставки вместо них слов «20%»», – говорится в сообщении.
2 февраля Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных иммигрантов и наркотиков». Пошлины для Китая составили тогда 10%, для Канады и Мексики – 25%.
Уже 15 февраля Трамп заявил, что ввел против Китая рекордный объем торговых пошлин, которые затронули поставки товаров на $600 млрд. Трамп добавил, что ни один американский президент не вводил столь существенных пошлин на китайский импорт.