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Трамп удвоил пошлины на товары из Китая из-за поставок фентанила

Ведомости

Президент США Дональд Трамп подписал обновленный указ и удвоил пошлины на товары из Китая с 10 до 20%, сообщается на сайте Белого дома. Причиной указаны поставки фентанила из КНР.

«В связи с тем, что КНР не предприняла адекватных шагов для смягчения кризиса, связанного с незаконным оборотом наркотиков, в указ президента вносятся поправки путем удаления слов «10%» и вставки вместо них слов «20%»», – говорится в сообщении.

2 февраля Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных иммигрантов и наркотиков». Пошлины для Китая составили тогда 10%, для Канады и Мексики – 25%.

Уже 15 февраля Трамп заявил, что ввел против Китая рекордный объем торговых пошлин, которые затронули поставки товаров на $600 млрд. Трамп добавил, что ни один американский президент не вводил столь существенных пошлин на китайский импорт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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