Трамп удвоил пошлины на товары из Китая из-за поставок фентанила

2 февраля Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных иммигрантов и наркотиков». Пошлины для Китая составили тогда 10%, для Канады и Мексики – 25%.