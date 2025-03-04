Китай объявил о дополнительных пошлинах в 15% на сельхозпродукцию из США

Президент США подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков» 2 февраля. Пошлины для КНР составили 10%, для Канады и Мексики – по 25%. Впоследствии Трамп отложил начало действия пошлин в отношении Канады и Мексики на месяц. 27 февраля президент США сообщил, что Америка введет пошлины на товары из Канады и Мексики в размере 25% с 4 марта, а на ввозимую из Китая продукцию – дополнительные 10% со 2 апреля.