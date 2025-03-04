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Китай объявил о дополнительных пошлинах в 15% на сельхозпродукцию из США

Ведомости

Китай устанавливает дополнительные тарифы в размере 10 и 15% на некоторые категории импортируемых из США продуктов. Пошлины начнут действовать с 10 марта, говорится в сообщении на сайте минкоммерции КНР.

На американские курицу, кукурузу, пшеницу и хлопок будут введены дополнительные тарифы в размере 15%, а на сорго, соевые бобы, свинину, говядину, продукты водной переработки, фрукты, овощи и молочные продукты из США – 10%.

Минкоммерции КНР связало введение этой меры с решением властей США установить дополнительные 10%-ные пошлины на весь китайский импорт в США из-за фентанила.

«Одностороннее введение тарифов США наносит ущерб многосторонней торговой системе, увеличивает нагрузку на американские компании и потребителей и разрушает основы экономического и торгового сотрудничества между Китаем и США», – говорится в сообщении.

3 марта президент США Дональд Трамп удвоил пошлины на товары из Китая с 10% до 20%. В Белом доме назвали причиной решения поставки фентанила из КНР.

15 февраля американский лидер заявил о введении против Китая рекордного объема торговых пошлин, затронувших поставки товаров на $600 млрд. По его словам, ни один американский президент не вводил таких значительных пошлин на китайский импорт.

Президент США подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков» 2 февраля. Пошлины для КНР составили 10%, для Канады и Мексики – по 25%. Впоследствии Трамп отложил начало действия пошлин в отношении Канады и Мексики на месяц. 27 февраля президент США сообщил, что Америка введет пошлины на товары из Канады и Мексики в размере 25% с 4 марта, а на ввозимую из Китая продукцию – дополнительные 10% со 2 апреля.

4 февраля Китай сообщил о введении дополнительных пошлин на импортируемые из США энергоресурсы, в частности, 15%-м тарифе на уголь и сжиженный природный газ (СПГ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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