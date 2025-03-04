Китай объявил о дополнительных пошлинах в 15% на сельхозпродукцию из США
Китай устанавливает дополнительные тарифы в размере 10 и 15% на некоторые категории импортируемых из США продуктов. Пошлины начнут действовать с 10 марта, говорится в сообщении на сайте минкоммерции КНР.
На американские курицу, кукурузу, пшеницу и хлопок будут введены дополнительные тарифы в размере 15%, а на сорго, соевые бобы, свинину, говядину, продукты водной переработки, фрукты, овощи и молочные продукты из США – 10%.
Минкоммерции КНР связало введение этой меры с решением властей США установить дополнительные 10%-ные пошлины на весь китайский импорт в США из-за фентанила.
«Одностороннее введение тарифов США наносит ущерб многосторонней торговой системе, увеличивает нагрузку на американские компании и потребителей и разрушает основы экономического и торгового сотрудничества между Китаем и США», – говорится в сообщении.
3 марта президент США Дональд Трамп удвоил пошлины на товары из Китая с 10% до 20%. В Белом доме назвали причиной решения поставки фентанила из КНР.
15 февраля американский лидер заявил о введении против Китая рекордного объема торговых пошлин, затронувших поставки товаров на $600 млрд. По его словам, ни один американский президент не вводил таких значительных пошлин на китайский импорт.
Президент США подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков» 2 февраля. Пошлины для КНР составили 10%, для Канады и Мексики – по 25%. Впоследствии Трамп отложил начало действия пошлин в отношении Канады и Мексики на месяц. 27 февраля президент США сообщил, что Америка введет пошлины на товары из Канады и Мексики в размере 25% с 4 марта, а на ввозимую из Китая продукцию – дополнительные 10% со 2 апреля.
4 февраля Китай сообщил о введении дополнительных пошлин на импортируемые из США энергоресурсы, в частности, 15%-м тарифе на уголь и сжиженный природный газ (СПГ).