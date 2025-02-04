Китай объявил о введении пошлин на уголь и СПГ из США
Китай установит дополнительные пошлины на энергоресурсы, импортируемые из США. Тариф на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) составит 15%. Об этом говорится в сообщении комитета по тарифным правилам Госсовета КНР, опубликованном China News.
Кроме того, на нефть, сельскохозяйственную технику, легковые автомобили большого объема и пикапы будет установлен тариф в размере 10%. Новые пошлины начнут действовать с 10 февраля.
На минувшей неделе президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков». Тарифы для Китая составят 10%, для Канады и Мексики – 25%. 2 февраля Трамп признал, что новые масштабные тарифы могут причинить жителям США «некоторую боль», но, по его словам, в итоге мера приведет к новому «золотому веку».
«Одностороннее введение тарифов США серьезно нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО). Это не только не способствует решению собственных проблем, но и нарушает нормальное экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и США», – говорится в сообщении китайского комитета.
3 февраля Трамп объявил о запланированном разговоре с властями Китая в течение следующих суток для обсуждения вопроса пошлин. Ранее министерство коммерции КНР угрожало обратиться с иском в ВТО.