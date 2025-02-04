Китай объявил о введении пошлин на уголь и СПГ из США

На минувшей неделе президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков». Тарифы для Китая составят 10%, для Канады и Мексики – 25%. 2 февраля Трамп признал, что новые масштабные тарифы могут причинить жителям США «некоторую боль», но, по его словам, в итоге мера приведет к новому «золотому веку».