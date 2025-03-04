ЕС остановил разработку нового пакета помощи Киеву из-за позиции Венгрии
Европейский союз (ЕС) приостановил подготовку нового пакета помощи Украине на 20 млрд евро из-за возражений Венгрии, сообщает Politico со ссылкой на проект документа.
По данным издания, из текста проекта был исключен пункт о новых поставках военной помощи Киеву. Это было сделано после того, как Будапешт наложил вето на предыдущую версию документа в ходе последней встречи представителей государств ЕС.
3 марта стало известно, что в ходе встречи послов ЕС 28 февраля Венгрия заблокировала проект документа по гарантиям безопасности и военной помощи Украине.
28 февраля, отвечая на вопросы в прямом эфире радиостанции Kossuth, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что открыто выступает против немедленного вступления Украины в Европейский союз, но не исключает эту возможность в будущем. По мнению политика, такое решение полностью противоречит интересам Венгрии.