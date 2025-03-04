Кремль приветствовал заявления Трампа о желании мира на Украине
Заявления президента США Дональда Трампа о желании принести на Украину мир можно только приветствовать, Москва будет наблюдать за развитием ситуации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.
Песков отметил, что в предыдущий президентский срок Трампа действительно были введены многие антироссийские санкции и начались поставки оружия на Украину.
При этом он подчеркнул, что «все-таки речь идет о президенте США». Кремль слышит его заявления о стремлении достичь мира на Украине, и «это можно только приветствовать».
«Мы получаем определенную информацию о предполагаемых действиях в этом направлении, это тоже можно только приветствовать. Но будем дальше смотреть, как в реальности развивается ситуация», – сказал Песков.
4 марта Трамп заявил, что принес России «только горе», говоря о введенных санкциях и поставке военным Украины ракетных комплексов Javelin. В это же день появилась информация о том, что Трамп распорядился временно приостановить военную помощь Украине после перепалки с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Эту информацию «Ведомостям» подтвердили в Пентагоне.
По мнению Пескова, приостановка поставок Киеву американских вооружений станет наилучшим вкладом в достижение мира.