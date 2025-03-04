Кремль приветствовал заявления Трампа о желании мира на Украине

4 марта Трамп заявил, что принес России «только горе», говоря о введенных санкциях и поставке военным Украины ракетных комплексов Javelin. В это же день появилась информация о том, что Трамп распорядился временно приостановить военную помощь Украине после перепалки с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Эту информацию «Ведомостям» подтвердили в Пентагоне.