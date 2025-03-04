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Кремль приветствовал заявления Трампа о желании мира на Украине

Ведомости

Заявления президента США Дональда Трампа о желании принести на Украину мир можно только приветствовать, Москва будет наблюдать за развитием ситуации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

Песков отметил, что в предыдущий президентский срок Трампа действительно были введены многие антироссийские санкции и начались поставки оружия на Украину.

При этом он подчеркнул, что «все-таки речь идет о президенте США». Кремль слышит его заявления о стремлении достичь мира на Украине, и «это можно только приветствовать».

«Мы получаем определенную информацию о предполагаемых действиях в этом направлении, это тоже можно только приветствовать. Но будем дальше смотреть, как в реальности развивается ситуация», – сказал Песков.

4 марта Трамп заявил, что принес России «только горе», говоря о введенных санкциях и поставке военным Украины ракетных комплексов Javelin. В это же день появилась информация о том, что Трамп распорядился временно приостановить военную помощь Украине после перепалки с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Эту информацию «Ведомостям» подтвердили в Пентагоне.

По мнению Пескова, приостановка поставок Киеву американских вооружений станет наилучшим вкладом в достижение мира.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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