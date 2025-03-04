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Мелони: Италия не будет отправлять солдат на Украину

Ведомости

Италия не будет отправлять солдат на Украину, так как это сложный и малоэффективный вариант. Об этом сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, передает AGI.

Она добавила, что все стремятся к установке стабильного мира на Украине, но предложение Франции и Великобритании Италия отвергнет.

По словам Мелони, главный вопрос в том, как построить мир, в котором конфликт не повторится. Это будет важно и для Украины, и для Европы, и для всех остальных, заявила премьер.

3 марта стало известно, что Великобритания и Франция скоро представят президенту США Дональду Трампу группу стран «Европа-плюс», которая собирается участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине для обеспечения гарантий безопасности.

28 февраля Трамп провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме для обсуждения деталей соглашения по полезным ископаемым, но встреча превратилась в эмоциональную публичную перепалку. Соглашение подписано не было, а Зеленский покинул Белый дом досрочно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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