Мелони: Италия не будет отправлять солдат на Украину
Италия не будет отправлять солдат на Украину, так как это сложный и малоэффективный вариант. Об этом сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, передает AGI.
Она добавила, что все стремятся к установке стабильного мира на Украине, но предложение Франции и Великобритании Италия отвергнет.
По словам Мелони, главный вопрос в том, как построить мир, в котором конфликт не повторится. Это будет важно и для Украины, и для Европы, и для всех остальных, заявила премьер.
3 марта стало известно, что Великобритания и Франция скоро представят президенту США Дональду Трампу группу стран «Европа-плюс», которая собирается участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине для обеспечения гарантий безопасности.
28 февраля Трамп провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме для обсуждения деталей соглашения по полезным ископаемым, но встреча превратилась в эмоциональную публичную перепалку. Соглашение подписано не было, а Зеленский покинул Белый дом досрочно.