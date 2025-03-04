Лукашенко призвал искать редкоземельные металлы в Белоруссии

28 февраля президент США Дональд Трамп должен был подписать сделку о полезных ископаемых с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, но переговоры президентов превратились в эмоциональную перепалку между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Подписания договора не случилось.