Лукашенко призвал искать редкоземельные металлы в Белоруссии
Необходимо заняться поиском редкоземельных металлов в Белоруссии. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко, передает «БелТА».
«Надо копать, надо смотреть», – подчеркнул президент. Кроме того, Лукашенко призвал «разведать» химию, газ, нефть и другое. Соответствующая задача уже передана министерствам, пояснил он.
Лукашенко считает тему «актуальнейшей» в будущем, подытожил белорусский президент.
28 февраля президент США Дональд Трамп должен был подписать сделку о полезных ископаемых с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, но переговоры президентов превратились в эмоциональную перепалку между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Подписания договора не случилось.