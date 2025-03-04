Минпросвещения намерено проверять игрушки на соответствие традиционным ценностям

Кравцов также отметил, что ️из-за наличия не соответствующих традиционных ценностям игрушек нужно создать механизм отправки в магазины изделий, которые участвуют в конкурсе «Родная игрушка». Сам конкурс организован обществом «Знание» и «Движением первых». На его сайте перечислены четыре темы, одной из которых должно соответствовать изделие: «Семья, духовно-нравственные ценности», «История и культура России», «Технологические прорывы» и «Герои XXI века».