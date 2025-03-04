Минпросвещения намерено проверять игрушки на соответствие традиционным ценностям
Перечень поставляемых игрушек в детские сады нуждается в утверждении, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании организационного комитета всероссийского конкурса «Родная игрушка». Его слова приводит ТАСС.
Как сообщил министр, на полках магазинов до сих пор есть те игрушки, которые формируют ценности, противоречащие, по его мнению, традиционным российским. «Поэтому я предлагаю, нам нужно законодательное <…> закрепление процедуры экспертизы игрушек», – сказал Кравцов, добавив, что ее готово проводить Минпросвещения.
️Перечень игрушек, которые будут поставляться в детсады, планируется утвердить в рамках стратегии образования, над которой работают власти, пояснил Кравцов. В частности, речь идет о новой стратегии образования до 2036 г., о которой «Ведомости» писали 12 февраля. Согласно документу, планируется повысить зарплаты учителям, а детей воспитать по единой патриотической программе.
Кравцов также отметил, что ️из-за наличия не соответствующих традиционных ценностям игрушек нужно создать механизм отправки в магазины изделий, которые участвуют в конкурсе «Родная игрушка». Сам конкурс организован обществом «Знание» и «Движением первых». На его сайте перечислены четыре темы, одной из которых должно соответствовать изделие: «Семья, духовно-нравственные ценности», «История и культура России», «Технологические прорывы» и «Герои XXI века».