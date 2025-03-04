Путин пригласил премьера Мьянмы на празднование Дня Победы

Кроме того, военные Мьянмы вместе с военнослужащими ВС РФ пройдут парадным маршем по Красной площади на параде. «Согласно имеющейся договоренности, расчет вооруженных сил Мьянмы пройдет вместе с российскими военными в торжественном параде на Красной площади», – рассказал Путин.