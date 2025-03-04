Путин пригласил премьера Мьянмы на празднование Дня Победы
Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна на празднование 80-летия Победы в Москву, передает корреспондент «Ведомостей».
Кроме того, военные Мьянмы вместе с военнослужащими ВС РФ пройдут парадным маршем по Красной площади на параде. «Согласно имеющейся договоренности, расчет вооруженных сил Мьянмы пройдет вместе с российскими военными в торжественном параде на Красной площади», – рассказал Путин.
4 марта в Кремле прошли переговоры Путина с премьер-министром Мьянмы и председателем государственного административного совета генералом Хлайном. Путин и Хлайн обсудили развитие отношений между Россией и Мьянмой.
Путин отметил, что в 2025 г. исполняется 25 лет со дня подписания Совместной декларации об основах дружественных отношений между Россией и Мьянмой.
На празднование юбилея Победы в Москву также приглашены глава Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие мировые лидеры.