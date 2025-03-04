Маск потребовал действий от Зеленского по вопросу сотрудничества с Трампом
Глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) предприниматель Илон Маск в социальной сети X призвал президента Украины Владимира Зеленского к активным действиям, а не к пустым разговорам о сотрудничестве между его страной и президентом США Дональдом Трампом.
«Важны слова, а не действия. Посмотрим, какие действия будут уместны», – написал Маск.
Ранее Зеленский в соцсети Х написал, что хотел бы, чтобы в дальнейшем сотрудничество Украины с США было конструктивным, выразив готовность работать «под сильным лидерством президента Трампа» для достижения мира.
28 февраля в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Зеленского. Предполагалось, что стороны подпишут соглашение по добыче редкоземельных металлов на Украине, но на приветственной пресс-конференции произошла ссора между Зеленским, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Трамп и Вэнс заявляли, что украинская сторона неблагодарна за оказанную помощь.