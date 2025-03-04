Зеленский отреагировал на остановку поставок американского оружия Украине
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал приостановку США поставок оружия на Украину, заявив, что «Америка и Украина заслуживают важного диалога». Видеообращение украинский лидер опубликовал в Telegram-канале.
Зеленский заявил, что США и раньше приостанавливали различную помощь Украине, поэтому у Киева уже разработаны алгоритмы действий при таких ситуациях. При этом добавил, что «для нас важны нормальные партнерские отношения с Америкой для реального окончания конфликта».
«Никто из нас не желает нескончаемого конфликта», – заключил Зеленский.
Кроме того, президент Украины заявил, что Европейская комиссия одобрила военную помощь для Украины с целью «защиты Европы». Киеву предоставят дополнительные системы ПВО и ракеты.
4 марта американская военная помощь Украине была остановлена. По словам представителя Белого дома, решение Трампа стало прямым ответом на поведение Зеленского в ходе визита в Вашингтон 28 февраля.
Позднее Зеленский в соцсети Х написал, что хотел бы, чтобы в дальнейшем сотрудничество Украины с США было конструктивным, выразив готовность работать «под сильным лидерством президента Трампа» для достижения мира.