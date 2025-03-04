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Зеленский отреагировал на остановку поставок американского оружия Украине

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал приостановку США поставок оружия на Украину, заявив, что «Америка и Украина заслуживают важного диалога». Видеообращение украинский лидер опубликовал в Telegram-канале.

Зеленский заявил, что США и раньше приостанавливали различную помощь Украине, поэтому у Киева уже разработаны алгоритмы действий при таких ситуациях. При этом добавил, что «для нас важны нормальные партнерские отношения с Америкой для реального окончания конфликта».

«Никто из нас не желает нескончаемого конфликта», – заключил Зеленский.

Кроме того, президент Украины заявил, что Европейская комиссия одобрила военную помощь для Украины с целью «защиты Европы». Киеву предоставят дополнительные системы ПВО и ракеты.

4 марта американская военная помощь Украине была остановлена. По словам представителя Белого дома, решение Трампа стало прямым ответом на поведение Зеленского в ходе визита в Вашингтон 28 февраля.

Позднее Зеленский в соцсети Х написал, что хотел бы, чтобы в дальнейшем сотрудничество Украины с США было конструктивным, выразив готовность работать «под сильным лидерством президента Трампа» для достижения мира.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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