Зеленский отреагировал на остановку поставок американского оружия Украине

Зеленский заявил, что США и раньше приостанавливали различную помощь Украине, поэтому у Киева уже разработаны алгоритмы действий при таких ситуациях. При этом добавил, что «для нас важны нормальные партнерские отношения с Америкой для реального окончания конфликта».