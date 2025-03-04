Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Reuters: США и Украина подпишут соглашение о редкоземельных металлах 4 марта

Ведомости

Подписание соглашения Вашингтона и Киева о добыче редкоземельных металлов на Украине состоится 4 марта, президент США Дональд Трамп может объявить об этом на выступлении в конгрессе США в 21:00 по восточному времени (6:00 5 марта мск). Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Согласно материалу, Трамп сообщил своим советникам, что хочет объявить о соглашении в своем обращении к конгрессу вечером 4 марта. Собеседники агентства уточнили, что сделка еще не подписана и ситуация может измениться.

Документ должен был быть подписан еще в феврале, но заключению сделки помешала перепалка между президентом Украины Владимиром Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, произошедшая на пресс-конференции. 28 февраля в Вашингтоне перед американской прессой Трамп и Вэнс обвинили Киев в неблагодарности за оказанную помощь, а также в том, что Зеленский не хочет мира.

Тогда подписание соглашения было отменено, СМИ сообщили о возможной отмене американской военной помощи США. 4 марта Трамп дал распоряжение приостановить военную помощь Украине. В Белом доме пояснили, что такое решение является ответом на поведение Зеленского. Reuters со ссылкой на источник писал, что военная помощь Украине со стороны США прекратилась около 4:30 мск 4 марта. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных