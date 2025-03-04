Reuters: США и Украина подпишут соглашение о редкоземельных металлах 4 марта
Подписание соглашения Вашингтона и Киева о добыче редкоземельных металлов на Украине состоится 4 марта, президент США Дональд Трамп может объявить об этом на выступлении в конгрессе США в 21:00 по восточному времени (6:00 5 марта мск). Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
Согласно материалу, Трамп сообщил своим советникам, что хочет объявить о соглашении в своем обращении к конгрессу вечером 4 марта. Собеседники агентства уточнили, что сделка еще не подписана и ситуация может измениться.
Документ должен был быть подписан еще в феврале, но заключению сделки помешала перепалка между президентом Украины Владимиром Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, произошедшая на пресс-конференции. 28 февраля в Вашингтоне перед американской прессой Трамп и Вэнс обвинили Киев в неблагодарности за оказанную помощь, а также в том, что Зеленский не хочет мира.
Тогда подписание соглашения было отменено, СМИ сообщили о возможной отмене американской военной помощи США. 4 марта Трамп дал распоряжение приостановить военную помощь Украине. В Белом доме пояснили, что такое решение является ответом на поведение Зеленского. Reuters со ссылкой на источник писал, что военная помощь Украине со стороны США прекратилась около 4:30 мск 4 марта.