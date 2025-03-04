Reuters: США и Украина подпишут соглашение о редкоземельных металлах 4 марта

Документ должен был быть подписан еще в феврале, но заключению сделки помешала перепалка между президентом Украины Владимиром Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, произошедшая на пресс-конференции. 28 февраля в Вашингтоне перед американской прессой Трамп и Вэнс обвинили Киев в неблагодарности за оказанную помощь, а также в том, что Зеленский не хочет мира.