Силы ПВО сбили восемь украинских БПЛА над четырьмя регионами России

В ночь на 4 марта силы ПВО уничтожили 18 украинских БПЛА над шестью регионами России: 10 – над Ростовской областью, три – над Воронежской, еще два – над Самарской. По одному беспилотнику было перехвачено над территориями Курской, Белгородской и Астраханской областей.