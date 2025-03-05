Силы ПВО сбили восемь украинских БПЛА над четырьмя регионами России
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над четырьмя регионами России. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
По три беспилотника были ликвидированы над Белгородской областью и Крымом, еще по одному российские военные сбили над Курской и Брянской областями.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате налета БПЛА пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на местах.
В ночь на 4 марта силы ПВО уничтожили 18 украинских БПЛА над шестью регионами России: 10 – над Ростовской областью, три – над Воронежской, еще два – над Самарской. По одному беспилотнику было перехвачено над территориями Курской, Белгородской и Астраханской областей.