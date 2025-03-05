В ЕС опасаются срыва саммита по Украине из-за позиции Венгрии
В Евросоюзе опасаются срыва саммита по Украине из-за позиции Венгрии по ключевым положениям. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на проект документа и европейских дипломатов.
Мероприятие пройдет 6 марта в Брюсселе. На нем дипломаты планируют обсудить последние события по украинскому вопросу. Вот только, по данным издания, есть опасения, что саммит будет «кошмарным».
«Кошмарный сценарий заключается в том, что США вскоре объявят о сделке, которая включит большинство требований России, а затем скажут Украине и Европе принять ее или отказаться», – публикует Politico слова заместителя гендиректора Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Малкольма Чалмерса.
Также уже назревает конфликт при обсуждении отправки дополнительной военной помощи Украине. При этом известно, что Будапешт выступает против дальнейших поставок Киеву денег и оружия. О такой позиции уже заявлял глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По данным источников издания, дипломаты опасаются, что пророссийская группа лидеров во главе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном сорвет все мероприятие.
4 марта стало известно, что ЕС остановил разработку нового пакета военной помощи Киеву на 20 млрд евро из-за наложенного Венгрией вето.
28 февраля Орбан высказался против немедленного присоединения Украины к Евросоюзу, хотя и не исключил такую возможность в перспективе. По мнению венгерского премьера, вступление Украины в ЕС может нанести ущерб венгерским фермерам и сельскому хозяйству, что способно привести к серьезным проблемам в экономике страны.