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В ЕС опасаются срыва саммита по Украине из-за позиции Венгрии

Ведомости

В Евросоюзе опасаются срыва саммита по Украине из-за позиции Венгрии по ключевым положениям. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на проект документа и европейских дипломатов.

Мероприятие пройдет 6 марта в Брюсселе. На нем дипломаты планируют обсудить последние события по украинскому вопросу. Вот только, по данным издания, есть опасения, что саммит будет «кошмарным».

«Кошмарный сценарий заключается в том, что США вскоре объявят о сделке, которая включит большинство требований России, а затем скажут Украине и Европе принять ее или отказаться», – публикует Politico слова заместителя гендиректора Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Малкольма Чалмерса.

Также уже назревает конфликт при обсуждении отправки дополнительной военной помощи Украине. При этом известно, что Будапешт выступает против дальнейших поставок Киеву денег и оружия. О такой позиции уже заявлял глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По данным источников издания, дипломаты опасаются, что пророссийская группа лидеров во главе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном сорвет все мероприятие.

4 марта стало известно, что ЕС остановил разработку нового пакета военной помощи Киеву на 20 млрд евро из-за наложенного Венгрией вето.

28 февраля Орбан высказался против немедленного присоединения Украины к Евросоюзу, хотя и не исключил такую возможность в перспективе. По мнению венгерского премьера, вступление Украины в ЕС может нанести ущерб венгерским фермерам и сельскому хозяйству, что способно привести к серьезным проблемам в экономике страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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