В ЕС опасаются срыва саммита по Украине из-за позиции Венгрии

Также уже назревает конфликт при обсуждении отправки дополнительной военной помощи Украине. При этом известно, что Будапешт выступает против дальнейших поставок Киеву денег и оружия. О такой позиции уже заявлял глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По данным источников издания, дипломаты опасаются, что пророссийская группа лидеров во главе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном сорвет все мероприятие.