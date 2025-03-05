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Песков: проблему ядерного досье Ирана нужно решать исключительно мирным путем

Ведомости

Проблему ядерного досье Ирана нужно решать исключительно мирными политико-дипломатическими средствами. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, тема Ирана была в повестке дня российско-американских переговоров в Эр-Рияде. Помощник президента РФ Юрий Ушаков пояснял, что ожидает отдельных дискуссий по этой теме. Позиция России в том, что проблема должна решаться дипломатическими средствами.

«Мы считаем, что есть для этого потенциал. Поскольку Иран – это наш союзник, наш партнер, страна, с которой мы развиваем комплексные, взаимовыгодные, взаимоуважительные отношения, то Россия готова сделать для этого все возможное. США об этом известно», – пояснил Песков.

4 марта Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США попросили Россию стать посредником на потенциальных переговорах с Ираном по ядерной программе этой страны. По данным издания, американский президент Дональд Трамп высказал такое предложение во время телефонного разговора 12 февраля.

Вопрос о ядерной программе Ирана также был одной из тем, которые обсуждались на встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его коллегой из Ирана Аббасом Аракчи в Тегеране 25 февраля. В ходе переговоров Лавров подчеркнул, что дипломатические инструменты и без использования угроз применения силы для заключения новой ядерной сделки по-прежнему сохраняются. А иранский министр заявил, что Тегеран не будет вести переговоры с США под давлением.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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