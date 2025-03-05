Песков: проблему ядерного досье Ирана нужно решать исключительно мирным путем
Проблему ядерного досье Ирана нужно решать исключительно мирными политико-дипломатическими средствами. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, тема Ирана была в повестке дня российско-американских переговоров в Эр-Рияде. Помощник президента РФ Юрий Ушаков пояснял, что ожидает отдельных дискуссий по этой теме. Позиция России в том, что проблема должна решаться дипломатическими средствами.
«Мы считаем, что есть для этого потенциал. Поскольку Иран – это наш союзник, наш партнер, страна, с которой мы развиваем комплексные, взаимовыгодные, взаимоуважительные отношения, то Россия готова сделать для этого все возможное. США об этом известно», – пояснил Песков.
4 марта Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США попросили Россию стать посредником на потенциальных переговорах с Ираном по ядерной программе этой страны. По данным издания, американский президент Дональд Трамп высказал такое предложение во время телефонного разговора 12 февраля.
Вопрос о ядерной программе Ирана также был одной из тем, которые обсуждались на встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его коллегой из Ирана Аббасом Аракчи в Тегеране 25 февраля. В ходе переговоров Лавров подчеркнул, что дипломатические инструменты и без использования угроз применения силы для заключения новой ядерной сделки по-прежнему сохраняются. А иранский министр заявил, что Тегеран не будет вести переговоры с США под давлением.