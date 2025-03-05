Песков: проблему ядерного досье Ирана нужно решать исключительно мирным путем

Вопрос о ядерной программе Ирана также был одной из тем, которые обсуждались на встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его коллегой из Ирана Аббасом Аракчи в Тегеране 25 февраля. В ходе переговоров Лавров подчеркнул, что дипломатические инструменты и без использования угроз применения силы для заключения новой ядерной сделки по-прежнему сохраняются. А иранский министр заявил, что Тегеран не будет вести переговоры с США под давлением.