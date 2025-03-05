В Кремле объяснили долгое согласование Дронова на пост врио губернатора
Президент России Владимир Путин выбрал кандидатуру Александра Дронова на пост врио губернатора Новгородской области из нескольких вариантов как наиболее соответствующего потребностям региона. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он выбрал Дронова, так как, по мнению Путина, Дронов «наилучшим образом будет соответствовать тем критериям, которые востребованы сейчас в регионе», пояснил Песков.
5 марта Путин назначил первого вице-губернатора Новгородской области Александра Дронова временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области.
4 марта Путин встретился с Дроновым. Приоритетной для себя задачей Дронов назвал решение «исторически сложившейся проблемы» качества воды, ЖКХ и газификации.
10 февраля четыре собеседника «Ведомостей», близких к администрации президента, сообщили, что основным кандидатом на пост губернатора Новгородской области стал Дронов.