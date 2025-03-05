Путин назначил Александра Дронова врио губернатора Новгородской области

Работу в правительстве Новгородской области Дронов начал в апреле 2017 г., вскоре после назначения врио губернатора Андрея Никитина. Перед этим он был и. о. директора Межрегиональной дирекции по дорожному строительству в Центральном регионе России Федерального дорожного агентства. С 6 июня по 31 декабря 2017 г. Дронов занимал должность заместителя губернатора Новгородской области, а с 1 января 2018 г. по 14 января 2020 г. был вице-губернатором – зампредседателя правительства региона. 15 января 2020 г. Дронов был назначен первым заместителем губернатора Новгородской области.