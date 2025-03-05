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Путин назначил Александра Дронова врио губернатора Новгородской области

Ведомости

Президент России Владимир Путин назначил первого вице-губернатора Новгородской области Александра Дронова временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.

«Назначить Дронова Александра Валентиновича временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Новгородской области», – говорится в документе.

Указ вступил в силу в день подписания – 5 марта.

Дронов исполняет обязанности губернатора с февраля 2025 г. 10 февраля «Ведомости» сообщили со ссылкой на четырех собеседников, близких к администрации президента, что он стал основным кандидатом на пост губернатора Новгородской области. 4 марта Путин провел встречу с Дроновым – глава государства традиционно встречается с теми, кому предлагает возглавить регион, перед тем, как подписать соответствующий указ.

Работу в правительстве Новгородской области Дронов начал в апреле 2017 г., вскоре после назначения врио губернатора Андрея Никитина. Перед этим он был и. о. директора Межрегиональной дирекции по дорожному строительству в Центральном регионе России Федерального дорожного агентства. С 6 июня по 31 декабря 2017 г. Дронов занимал должность заместителя губернатора Новгородской области, а с 1 января 2018 г. по 14 января 2020 г. был вице-губернатором – зампредседателя правительства региона. 15 января 2020 г. Дронов был назначен первым заместителем губернатора Новгородской области.

Указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Никитина Путин подписал 7 февраля. Согласно документу, Никитин ушел в отставку по собственному желанию по причине перехода на другую работу. В тот же день бывший глава региона был назначен замминистра транспорта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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