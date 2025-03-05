Путин назначил Александра Дронова врио губернатора Новгородской области
Президент России Владимир Путин назначил первого вице-губернатора Новгородской области Александра Дронова временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.
«Назначить Дронова Александра Валентиновича временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Новгородской области», – говорится в документе.
Указ вступил в силу в день подписания – 5 марта.
Дронов исполняет обязанности губернатора с февраля 2025 г. 10 февраля «Ведомости» сообщили со ссылкой на четырех собеседников, близких к администрации президента, что он стал основным кандидатом на пост губернатора Новгородской области. 4 марта Путин провел встречу с Дроновым – глава государства традиционно встречается с теми, кому предлагает возглавить регион, перед тем, как подписать соответствующий указ.
Работу в правительстве Новгородской области Дронов начал в апреле 2017 г., вскоре после назначения врио губернатора Андрея Никитина. Перед этим он был и. о. директора Межрегиональной дирекции по дорожному строительству в Центральном регионе России Федерального дорожного агентства. С 6 июня по 31 декабря 2017 г. Дронов занимал должность заместителя губернатора Новгородской области, а с 1 января 2018 г. по 14 января 2020 г. был вице-губернатором – зампредседателя правительства региона. 15 января 2020 г. Дронов был назначен первым заместителем губернатора Новгородской области.
Указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Никитина Путин подписал 7 февраля. Согласно документу, Никитин ушел в отставку по собственному желанию по причине перехода на другую работу. В тот же день бывший глава региона был назначен замминистра транспорта.