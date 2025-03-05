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Кто такой Александр Дронов

Чиновник назначен врио губернатора Новгородской области
Александр Тихонов
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Дронова на должность врио губернатора Новгородской области. Что известно о чиновнике – в материале «Ведомостей».

Дронов Александр Валентинович родился 5 июля 1979 г. в Моздоке (Северная Осетия). В 2002 г. окончил Московский автомобильно-дорожный институт (государственный технический университет), в 2006 г. – Российскую академию государственной службы при президенте РФ (сейчас – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, РАНХиГС). Имеет квалификацию инженера-менеджера. В 1999 г. начал карьеру в дорожной отрасли. Работал в системе Росавтодора, структурах правительства Москвы, региональных и федеральных органах управления дорожным хозяйством.

В правительство Новгородской области Дронов пришел в апреле 2017 г., вскоре после назначения врио губернатора Андрея Никитина. До этого он занимал пост и. о. директора Межрегиональной дирекции по дорожному строительству в Центральном регионе России Федерального дорожного агентства. С 6 июня по 31 декабря 2017 г. Дронов работал заместителем губернатора Новгородской области.

С 1 января 2018 г. по 14 января 2020 г. был вице-губернатором – заместителем председателя правительства региона. 15 января 2020 г. назначен первым заместителем губернатора Новгородской области.

Выпускник IV потока «Школы губернаторов» – программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Имеет знаки «Почетный строитель России» (2021), «Почетный дорожник России» (2020), медаль «За вклад в развитие земли Новгородской» (2018).

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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