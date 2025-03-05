Кто такой Александр Дронов

Кто такой Александр ДроновЧиновник назначен врио губернатора Новгородской области
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Дронова на должность врио губернатора Новгородской области. Что известно о чиновнике – в материале «Ведомостей».
Дронов Александр Валентинович родился 5 июля 1979 г. в Моздоке (Северная Осетия). В 2002 г. окончил Московский автомобильно-дорожный институт (государственный технический университет), в 2006 г. – Российскую академию государственной службы при президенте РФ (сейчас – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, РАНХиГС). Имеет квалификацию инженера-менеджера. В 1999 г. начал карьеру в дорожной отрасли. Работал в системе Росавтодора, структурах правительства Москвы, региональных и федеральных органах управления дорожным хозяйством.
В правительство Новгородской области Дронов пришел в апреле 2017 г., вскоре после назначения врио губернатора Андрея Никитина. До этого он занимал пост и. о. директора Межрегиональной дирекции по дорожному строительству в Центральном регионе России Федерального дорожного агентства. С 6 июня по 31 декабря 2017 г. Дронов работал заместителем губернатора Новгородской области.
С 1 января 2018 г. по 14 января 2020 г. был вице-губернатором – заместителем председателя правительства региона. 15 января 2020 г. назначен первым заместителем губернатора Новгородской области.
Выпускник IV потока «Школы губернаторов» – программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.
Имеет знаки «Почетный строитель России» (2021), «Почетный дорожник России» (2020), медаль «За вклад в развитие земли Новгородской» (2018).