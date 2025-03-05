Кто такой Александр Дронов

Дронов Александр Валентинович родился 5 июля 1979 г. в Моздоке (Северная Осетия). В 2002 г. окончил Московский автомобильно-дорожный институт (государственный технический университет), в 2006 г. – Российскую академию государственной службы при президенте РФ (сейчас – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, РАНХиГС). Имеет квалификацию инженера-менеджера. В 1999 г. начал карьеру в дорожной отрасли. Работал в системе Росавтодора, структурах правительства Москвы, региональных и федеральных органах управления дорожным хозяйством.