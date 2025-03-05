Песков: Путин может обсудить с Лукашенко совместную работу по ископаемым

4 марта Лукашенко заявил о необходимости заняться поиском редкоземельных металлов в Белоруссии. Кроме того, Лукашенко призвал «разведать» химию, газ, нефть и другое. Соответствующая задача уже передана министерствам, пояснил он. Белорусский президент подчеркнул, что считает эту проблему «актуальнейшей» в будущем.