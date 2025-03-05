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Песков: Путин может обсудить с Лукашенко совместную работу по ископаемым

Ведомости

В ходе предстоящей встречи президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко лидеры стран могут обсудить совместную работу по поиску редкоземельных металлов в республике, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Песков подчеркнул, что конкретных планов на этот счет нет, но, если необходимость в обсуждении данного вопроса появится, то лидеры стран этим займутся.

4 марта Лукашенко заявил о необходимости заняться поиском редкоземельных металлов в Белоруссии. Кроме того, Лукашенко призвал «разведать» химию, газ, нефть и другое. Соответствующая задача уже передана министерствам, пояснил он. Белорусский президент подчеркнул, что считает эту проблему «актуальнейшей» в будущем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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