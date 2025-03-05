CNN: чиновники США провели неофициальные переговоры с Зеленским до речи Трампа

Президент США отметил, что в своем письме Зеленский выразил благодарность США за их поддержку. Зеленский также написал, что Украина готова подписать соглашение по полезным ископаемым в «любое удобное» для Трампа время. Трамп также заявил, что в то же время у его администрации идут серьезные обсуждения с Россией.