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CNN: чиновники США провели неофициальные переговоры с Зеленским до речи Трампа

Ведомости

Высокопоставленные чиновники администрации президента США Дональда Трампа провели неофициальные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой после перепалки в Овальном кабинете. Об это сообщает CNN со ссылкой на два источника, знакомые с ходом переговоров. По их данным, в переговорах участвовал советник Трампа по Украине Кит Келлог.

По сообщению источников, тайные переговоры прошли после публикации Зеленского в X, в которой он назвал встречу в Овальном кабинете 28 февраля «прискорбной». Зеленский добавил, что хотел бы, чтобы в дальнейшем сотрудничество с США было конструктивным, выразив готовность работать «под сильным лидерством президента Трампа» для достижения мира.

После этого с Зеленским связались американские чиновники и предупредили, что ему стоит наладить отношения до запланированной Трампом речи в конгрессе. Сам Трамп во время своего обращения к конгрессу сообщил, что 4 марта получил послание от президента Украины, в котором тот выразил готовность провести мирные переговоры.

Президент США отметил, что в своем письме Зеленский выразил благодарность США за их поддержку. Зеленский также написал, что Украина готова подписать соглашение по полезным ископаемым в «любое удобное» для Трампа время. Трамп также заявил, что в то же время у его администрации идут серьезные обсуждения с Россией.

28 февраля в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Зеленского. Предполагалось, что стороны подпишут соглашение по добыче редкоземельных металлов на Украине, но на приветственной пресс-конференции между Зеленским, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом произошла перепалка. Трамп и Вэнс заявляли, что украинская сторона не достаточно благодарна за оказанную помощь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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