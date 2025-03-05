CNN: чиновники США провели неофициальные переговоры с Зеленским до речи Трампа
Высокопоставленные чиновники администрации президента США Дональда Трампа провели неофициальные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой после перепалки в Овальном кабинете. Об это сообщает CNN со ссылкой на два источника, знакомые с ходом переговоров. По их данным, в переговорах участвовал советник Трампа по Украине Кит Келлог.
По сообщению источников, тайные переговоры прошли после публикации Зеленского в X, в которой он назвал встречу в Овальном кабинете 28 февраля «прискорбной». Зеленский добавил, что хотел бы, чтобы в дальнейшем сотрудничество с США было конструктивным, выразив готовность работать «под сильным лидерством президента Трампа» для достижения мира.
После этого с Зеленским связались американские чиновники и предупредили, что ему стоит наладить отношения до запланированной Трампом речи в конгрессе. Сам Трамп во время своего обращения к конгрессу сообщил, что 4 марта получил послание от президента Украины, в котором тот выразил готовность провести мирные переговоры.
Президент США отметил, что в своем письме Зеленский выразил благодарность США за их поддержку. Зеленский также написал, что Украина готова подписать соглашение по полезным ископаемым в «любое удобное» для Трампа время. Трамп также заявил, что в то же время у его администрации идут серьезные обсуждения с Россией.
28 февраля в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Зеленского. Предполагалось, что стороны подпишут соглашение по добыче редкоземельных металлов на Украине, но на приветственной пресс-конференции между Зеленским, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом произошла перепалка. Трамп и Вэнс заявляли, что украинская сторона не достаточно благодарна за оказанную помощь.