Шмыгаль не поддержал петицию о запрете песен на русском языке на Украине
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что для запрета музыки на русском языке нет законодательных оснований, пишут украинские СМИ.
В ответ на петицию с требованием повлиять на правила лицензирования контента на стриминговых платформах, обязав их не предоставлять доступ к русскоязычной музыке, Шмыгаль отметил, что нет никаких оснований для введения ограничений для музыкальных продуктов по языковому признаку, но ради «обеспечения информационной и национальной безопасности» Украины необходимо усовершенствовать нормативную базу в этой сфере. Шмыгаль поручил минкультуры, минцифры и минюсту дополнительно проработать этот вопрос.
21 февраля стало известно, что петиция с требованием заблокировать на Украине музыку на русском языке набрала 25 000 голосов. После этого ее должны были рассмотреть в правительстве Украины.
Сама петиция появилась на сайте украинского кабмина 17 февраля. Согласно документу, предполагается, что на территории Украины будут заблокированы все песни на русском языке, включая произведения украинских исполнителей. Песни требуют заблокировать на стриминговых сервисах. Автор петиции пишет, что «русскоязычная музыка может нести в себе идеи и послания, вредящие украинской идентичности и формирующие негативное отношение к государству».