Шмыгаль не поддержал петицию о запрете песен на русском языке на Украине

В ответ на петицию с требованием повлиять на правила лицензирования контента на стриминговых платформах, обязав их не предоставлять доступ к русскоязычной музыке, Шмыгаль отметил, что нет никаких оснований для введения ограничений для музыкальных продуктов по языковому признаку, но ради «обеспечения информационной и национальной безопасности» Украины необходимо усовершенствовать нормативную базу в этой сфере. Шмыгаль поручил минкультуры, минцифры и минюсту дополнительно проработать этот вопрос.