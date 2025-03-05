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Шмыгаль не поддержал петицию о запрете песен на русском языке на Украине

Ведомости

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что для запрета музыки на русском языке нет законодательных оснований, пишут украинские СМИ.

В ответ на петицию с требованием повлиять на правила лицензирования контента на стриминговых платформах, обязав их не предоставлять доступ к русскоязычной музыке, Шмыгаль отметил, что нет никаких оснований для введения ограничений для музыкальных продуктов по языковому признаку, но ради «обеспечения информационной и национальной безопасности» Украины необходимо усовершенствовать нормативную базу в этой сфере. Шмыгаль поручил минкультуры, минцифры и минюсту дополнительно проработать этот вопрос.

21 февраля стало известно, что петиция с требованием заблокировать на Украине музыку на русском языке набрала 25 000 голосов. После этого ее должны были рассмотреть в правительстве Украины.

Сама петиция появилась на сайте украинского кабмина 17 февраля. Согласно документу, предполагается, что на территории Украины будут заблокированы все песни на русском языке, включая произведения украинских исполнителей. Песни требуют заблокировать на стриминговых сервисах. Автор петиции пишет, что «русскоязычная музыка может нести в себе идеи и послания, вредящие украинской идентичности и формирующие негативное отношение к государству».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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