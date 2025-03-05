В ФРГ заявили о достижении предела возможностей по поставкам оружия Украине
Германия достигла предела возможностей по передаче оружия Киеву, заявил официальный представитель минобороны ФРГ Михаэль Штемпфле в ходе брифинга.
Он отметил, что бундесвер уже передал Украине много оружия.
«Однако здесь достигнут естественный предел, поскольку в новых условиях необходимо укреплять собственные оборонные возможности Европы и в координации с другими странами следить за тем, чтобы каждая из них была хорошо обеспечена», – пояснил Штемпфле (цитата по «РИА Новости»).
4 марта стало известно о заморозке США военной помощи Украине. Это произошло после перепалки американского президента Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтоне 28 февраля. Сначала об этом сообщили ряд американских изданий со ссылкой на источники. Позже эти данные в Пентагоне подтвердили «Ведомостям».
5 марта The New York Times сообщила, что Трамп оставил в силе запрет на поставки военной помощи Украине после слов Зеленского о готовности к переговорам и подписанию сделки о полезных ископаемых.