В ФРГ заявили о достижении предела возможностей по поставкам оружия Украине

«Однако здесь достигнут естественный предел, поскольку в новых условиях необходимо укреплять собственные оборонные возможности Европы и в координации с другими странами следить за тем, чтобы каждая из них была хорошо обеспечена», – пояснил Штемпфле (цитата по «РИА Новости»).