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В ФРГ заявили о достижении предела возможностей по поставкам оружия Украине

Ведомости

Германия достигла предела возможностей по передаче оружия Киеву, заявил официальный представитель минобороны ФРГ Михаэль Штемпфле в ходе брифинга.

Он отметил, что бундесвер уже передал Украине много оружия.

«Однако здесь достигнут естественный предел, поскольку в новых условиях необходимо укреплять собственные оборонные возможности Европы и в координации с другими странами следить за тем, чтобы каждая из них была хорошо обеспечена», – пояснил Штемпфле (цитата по «РИА Новости»).

4 марта стало известно о заморозке США военной помощи Украине. Это произошло после перепалки американского президента Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтоне 28 февраля. Сначала об этом сообщили ряд американских изданий со ссылкой на источники. Позже эти данные в Пентагоне подтвердили «Ведомостям».

5 марта The New York Times сообщила, что Трамп оставил в силе запрет на поставки военной помощи Украине после слов Зеленского о готовности к переговорам и подписанию сделки о полезных ископаемых.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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