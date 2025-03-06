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Politico: страны НАТО стали меньше доверять друг другу при обмене разведдаными

Ведомости

Страны НАТО все меньше доверяют друг другу при обмене разведдаными после попытки президента США Дональда Трампа наладить отношения с Россией. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на слова бывших чиновников, работавших в службах безопасности и в структурах альянса.

Отношения между традиционными участниками альянса и новыми членами, присоединившимися после распада Советского Союза, по данным источников, уже давно осложнены из-за недоверия. Оно усилилось с началом спецоперации, особенно из-за пророссийских позиций Венгрии и Словакии. Попытки Трампа выстроить более теплые связи с Москвой «сотрясают ядро альянса», заставляя участников задумываться о рисках

«В структурах НАТО ходит много слухов о будущем обмена разведданными в альянсе», – заявила газете постпред США при альянсе до ноября прошлого года Джули Смит.

Но действующий сотрудник НАТО, решивший остаться анонимным, призвал не преувеличивать эти опасения. Он признал, что после напряженной беседы Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме действительно возникает множество вопросов, но персонал сохраняет спокойствие и продолжает свою работу.

5 марта стало известно, что США перестали предоставлять Украине разведданные. Это может ограничить возможности украинских военных наносить удары по российским войскам. А британский таблоид Daily Mail сообщил, что США также запретили Великобритании делиться американскими разведданными с Киевом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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