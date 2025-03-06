Politico: страны НАТО стали меньше доверять друг другу при обмене разведдаными

Отношения между традиционными участниками альянса и новыми членами, присоединившимися после распада Советского Союза, по данным источников, уже давно осложнены из-за недоверия. Оно усилилось с началом спецоперации, особенно из-за пророссийских позиций Венгрии и Словакии. Попытки Трампа выстроить более теплые связи с Москвой «сотрясают ядро альянса», заставляя участников задумываться о рисках