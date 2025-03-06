Politico: страны НАТО стали меньше доверять друг другу при обмене разведдаными
Страны НАТО все меньше доверяют друг другу при обмене разведдаными после попытки президента США Дональда Трампа наладить отношения с Россией. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на слова бывших чиновников, работавших в службах безопасности и в структурах альянса.
Отношения между традиционными участниками альянса и новыми членами, присоединившимися после распада Советского Союза, по данным источников, уже давно осложнены из-за недоверия. Оно усилилось с началом спецоперации, особенно из-за пророссийских позиций Венгрии и Словакии. Попытки Трампа выстроить более теплые связи с Москвой «сотрясают ядро альянса», заставляя участников задумываться о рисках
«В структурах НАТО ходит много слухов о будущем обмена разведданными в альянсе», – заявила газете постпред США при альянсе до ноября прошлого года Джули Смит.
Но действующий сотрудник НАТО, решивший остаться анонимным, призвал не преувеличивать эти опасения. Он признал, что после напряженной беседы Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме действительно возникает множество вопросов, но персонал сохраняет спокойствие и продолжает свою работу.