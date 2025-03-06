NYT: на саммите ЕС вряд ли утвердят планы новой финансовой помощи для Украины
На предстоящем саммите Европейского Союза вряд ли будет одобрена новая финансовая помощь для Украины. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного дипломата.
Издание обращает внимание, что европейским лидерам придется балансировать на грани: им нужно придумать, как поддержать Украину и укрепить собственную оборону, «не оттолкнув при этом своих вспыльчивых союзников в Вашингтоне».
Основными вопросами, которые будут обсуждаться на экстренном саммите ЕС в Брюсселе 6 марта, станут конфликт на Украине и вопросы усиления обороны. Эти темы будут рассматриваться в свете позиции новой администрации США относительно конфликта и безопасности в Европе.
5 февраля издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов сообщило об опасениях срыва саммита по Украине из-за позиции Венгрии по ключевым положениям.
25 февраля стало известно, что Евросоюз ввел новые санкции в момент разногласий с США из-за Украины. Они включили в себя персональные ограничения, рестрикции к аэропортам, запрет на импорт алюминия и борьбу со СМИ.