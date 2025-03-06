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NYT: на саммите ЕС вряд ли утвердят планы новой финансовой помощи для Украины

Ведомости

На предстоящем саммите Европейского Союза вряд ли будет одобрена новая финансовая помощь для Украины. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного дипломата.

Издание обращает внимание, что европейским лидерам придется балансировать на грани: им нужно придумать, как поддержать Украину и укрепить собственную оборону, «не оттолкнув при этом своих вспыльчивых союзников в Вашингтоне».

Основными вопросами, которые будут обсуждаться на экстренном саммите ЕС в Брюсселе 6 марта, станут конфликт на Украине и вопросы усиления обороны. Эти темы будут рассматриваться в свете позиции новой администрации США относительно конфликта и безопасности в Европе.

5 февраля издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов сообщило об опасениях срыва саммита по Украине из-за позиции Венгрии по ключевым положениям.

25 февраля стало известно, что Евросоюз ввел новые санкции в момент разногласий с США из-за Украины. Они включили в себя персональные ограничения, рестрикции к аэропортам, запрет на импорт алюминия и борьбу со СМИ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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