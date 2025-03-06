NYT: на саммите ЕС вряд ли утвердят планы новой финансовой помощи для Украины

Основными вопросами, которые будут обсуждаться на экстренном саммите ЕС в Брюсселе 6 марта, станут конфликт на Украине и вопросы усиления обороны. Эти темы будут рассматриваться в свете позиции новой администрации США относительно конфликта и безопасности в Европе.