Евросоюз вводит новые санкции в момент разногласий с США из-за Украины

Евросоюз вводит новые санкции в момент разногласий с США из-за УкраиныОни включают персональные ограничения, рестрикции к аэропортам, запрет на импорт алюминия и борьбу со СМИ
Совет Европейского союза (ЕС) 24 февраля 2025 г., в третью годовщину начала российской военной операции на Украине, объявил о вступлении в силу 16-го пакета ограничений против России. В пресс-релизе отмечается, что он «затрагивает жизненно важные секторы экономики» и должен «еще больше ослабить способность режима [президента России Владимира Путина]» вести боевые действия на Украине.
Как и ожидалось, новые санкции включают в себя запрет на импорт российского необработанного алюминия, но с сохранением на ближайший год квоты, которая позволит поставить 275 000 т (около 80% импорта ЕС из России в 2024 г). Также в ограничительные списки было включено 48 физических лиц. Среди них, в частности, значатся актер Михаил Галустян, бизнесмен, создатель Yota Альберт Авдолян, бывший пресс-секретарь движения «Наши» и Росмолодежи Кристина Потупчик, заместитель гендиректора «Ростеха» Дмитрий Леликов, бизнесмен Владимир Колбин (с формулировкой «сын друга детства» президента).
Кроме того, под санкциями оказались сенатор от Крыма, шахматист Сергей Карякин, гендиректор «Интер РАО» Сергей Дрегваль, создатель снайперской винтовки Владислав Лобаев, председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин, владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков, а также президент компании «Ленинец» Анатолий Турчак и ее гендиректор Борис Турчак и др.
В новый пакет ЕС вошли санкции в отношении пяти российских портов, через которые, как считают в Брюсселе, осуществляется обход действующих ограничений на экспорт нефти: Астрахани, Махачкалы, Усть-Луги, Приморска и Новороссийска. Кроме того, под транзакционные ограничения подпали московские аэропорты «Внуково», «Жуковский», а также воздушные гавани Екатеринбурга, Перми, Пскова и «Бегишево». В Брюсселе отметили, что это не должно затронуть «частные поездки».
Более того, ЕС будет вводить ограничения против авиаперевозчиков из третьих стран, если они будут выполнять внутренние рейсы по России или поставлять российским авиакомпаниям самолеты и другую авиационную продукцию. Ранее, в сентябре 2024 г., министр транспорта России Роман Старовойт говорил о том, что похожий на описанный механизм «мокрый лизинг» может помочь в сдерживании роста цен на авиабилеты. При этом для авиакомпаний из третьих стран, которые просто пролетают над Россией, подобных последствий наступать не будет.
Нет Асада – нет санкций
24 февраля ЕС разрешил предоставление средств и экономических ресурсов Центральному банку Сирии. Также было объявлено о приостановке санкций против Сирии в энергетическом и транспортном секторах.
Новый пакет санкций вводит дополнительные ограничения на экспорт программного обеспечения, которое имеет отношение к проведению разведки нефтегазовых месторождений, а также запрещает предоставлять мощности для временного хранения российской нефти и нефтепродуктов независимо от конечного пункта назначения. Кроме того, ЕС запретил импорт российского СПГ, но только именно через терминалы, которые не подключены к общей газораспределительной системе европейского блока.
В финансовой сфере ЕС утвердил отключение с 17 марта еще 13 российских банков от платежной системы SWIFT – среди них банки «Точка», «Ак барс», «Синара», «Уралсиб», Черноморский банк реконструкции и развития, Росэксимбанк и др. ЕС впервые установил запрет на транзакции для кредитных и финансовых организаций, зарегистрированных за пределами России и использующих Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России. Первыми под санкции из-за этого, но с рядом исключений подпали белорусские БелВЭБ и Белгазпромбанк, а также филиал ВТБ в китайском Шанхае.
В отношении юридических лиц Брюссель ввел санкции против Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, на базе которой функционирует кадровая программа «Время героев», и Физико-технического института им. Иоффе РАН, а также выставки «Россия» и Национального центра «Россия», глава которых Наталья Виртуозова оказалась в персональном списке. Кроме того, с европейскими ограничениями в виде приостановки лицензий на деятельность столкнулось восемь СМИ, включая «Лента.ру», телеканал «Звезда» и EADaily. В российском постпредстве при ЕС заявили, что это «очередное свидетельство того, что в Брюсселе боятся альтернативной точки зрения и стремятся жестко цензурировать информационные потоки».
Одновременно 24 февраля в Киеве прошел саммит с участием 13 лидеров стран и всех еврокомиссаров, а еще более 20 глав планировали принять участие в мероприятии в онлайн-режиме, анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. В Киеве глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в частности, объявила о том, что ЕС направит Украине в марте очередной транш помощи в размере 3,5 млрд евро.
Очередной пакет санкций ЕС свидетельствует о том, что на Западе сейчас играют с Россией в доброго и злого полицейского, считает завсектором Украины Института стран СНГ Иван Скориков. Роль «доброго» – за США, которые пытаются уговорить Россию на невыгодную ей сделку по прекращению огня и заморозке конфликта. А Европа «показывает России кулаки», и это выгодно американскому президенту Дональду Трампу в контексте перекладывания украинской проблемы на плечи ЕС.
В то время как США пытаются найти компромиссы в отношениях с Москвой, ЕС остается в парадигме нанесения Москве «тотального поражения», отмечает генеральный директор РСМД Иван Тимофеев. Американцы, подчеркивает эксперт, уже поняли, что такой сценарий дорог и неосуществим, а в ЕС все еще ищут способ гнуть свою политическую линию дальше. ЕС хочет мира на условиях Зеленского и отката границ России к положению на 1991 г., но условий для реализации такого сценария в настоящий момент не прослеживается, резюмирует эксперт.