Евросоюз вводит новые санкции в момент разногласий с США из-за Украины

Более того, ЕС будет вводить ограничения против авиаперевозчиков из третьих стран, если они будут выполнять внутренние рейсы по России или поставлять российским авиакомпаниям самолеты и другую авиационную продукцию. Ранее, в сентябре 2024 г., министр транспорта России Роман Старовойт говорил о том, что похожий на описанный механизм «мокрый лизинг» может помочь в сдерживании роста цен на авиабилеты. При этом для авиакомпаний из третьих стран, которые просто пролетают над Россией, подобных последствий наступать не будет.