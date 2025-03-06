Daily Mail: без разведданных ракеты Storm Shadow стали бесполезны для Украины

4 марта президент США Дональд Трамп приостановил поставки военной помощи на территорию Украины. Такое решение американского лидера является прямым ответом на поведение президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Вашингтон. Между Трампом, Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом произошла перепалка, в результате которой президент Украины досрочно покинул Белый дом, а соглашение о редкоземельных металлах так и не было подписано.