Daily Mail: без разведданных ракеты Storm Shadow стали бесполезны для Украины
Для вооруженных сил Украины (ВСУ) стали бесполезны ракеты Storm Shadow, которые поставляет стране Великобритания, поскольку для их использования необходимы разведывательные данные США, сообщает газета Daily Mail.
По информации газеты, британские ракеты являются критически важным оружием Киева, поэтому отказ от их использования может привести к серьезным последствиям.
4 марта президент США Дональд Трамп приостановил поставки военной помощи на территорию Украины. Такое решение американского лидера является прямым ответом на поведение президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Вашингтон. Между Трампом, Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом произошла перепалка, в результате которой президент Украины досрочно покинул Белый дом, а соглашение о редкоземельных металлах так и не было подписано.
5 марта США перестали предоставлять Украине разведданные, а также запретили делиться ими Великобритании. Источники Financial Times сообщали, что прекращение обмена разведданными между Киевом и Вашингтоном может ограничить возможности украинских военных наносить удары по российским войскам.