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Daily Mail: без разведданных ракеты Storm Shadow стали бесполезны для Украины

Ведомости

Для вооруженных сил Украины (ВСУ) стали бесполезны ракеты Storm Shadow, которые поставляет стране Великобритания, поскольку для их использования необходимы разведывательные данные США, сообщает газета Daily Mail.

По информации газеты, британские ракеты являются критически важным оружием Киева, поэтому отказ от их использования может привести к серьезным последствиям.

4 марта президент США Дональд Трамп приостановил поставки военной помощи на территорию Украины. Такое решение американского лидера является прямым ответом на поведение президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Вашингтон. Между Трампом, Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом произошла перепалка, в результате которой президент Украины досрочно покинул Белый дом, а соглашение о редкоземельных металлах так и не было подписано.

5 марта США перестали предоставлять Украине разведданные, а также запретили делиться ими Великобритании. Источники Financial Times сообщали, что прекращение обмена разведданными между Киевом и Вашингтоном может ограничить возможности украинских военных наносить удары по российским войскам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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