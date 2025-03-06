Бессент: США могут ввести санкции против РФ для прекращения огня на Украине

По мнению Бессента, причина по которой Россия может продолжать вести военные действия на территории Украины – слабые санкции, введенные бывшим президентом США Джо Байденом в отношении российской энергетики. В то же время администрация президента США Дональда Трампа готова пойти на все, если это даст преимущество на переговорах по мирному урегулированию украинского конфликта, заявил Бессент.