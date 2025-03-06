Бессент: США могут ввести санкции против РФ для прекращения огня на Украине
США «без колебаний» введут санкции против России в отношении энергетики, если это поможет добиться скорейшего прекращения огня на Украине, заявил глава министерства финансов США Скотт Бессент, передает Bloomberg.
По мнению Бессента, причина по которой Россия может продолжать вести военные действия на территории Украины – слабые санкции, введенные бывшим президентом США Джо Байденом в отношении российской энергетики. В то же время администрация президента США Дональда Трампа готова пойти на все, если это даст преимущество на переговорах по мирному урегулированию украинского конфликта, заявил Бессент.
«Санкции будут применяться открыто и агрессивно для достижения максимального эффекта в кратчайшие сроки», – заявил глава минфина США.
6 марта журналистка Fox News Джеки Хайнрих в соцсети Х сообщила, что представители США и Украины встретятся в Саудовской Аравии для обсуждения мирных переговоров. По информации Хайнрих, с американской стороны во встрече примут участие госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.