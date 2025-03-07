Суд отменил арест президента Южной Кореи
Суд удовлетворил ходатайство о незаконном содержании политика по делу об объявлении военного положения в декабре 2024 г.
3 декабря 2024 г. Юн под предлогом якобы возникшей угрозы со стороны Северной Кореи ввел военное положение. На фоне этого проход депутатов к парламенту был ограничен. Несмотря на это, законодательному органу удалось отменить военное положение.
Официально обвинение в организации мятежа Юну предъявили 26 января. Его также обвиняют в планировании ареста и задержания ключевых политических деятелей, включая спикера парламента У Вон Сика.
Решение по делу об объявлении военного положения суд может вынести в течение двух недель, в середине марта. 25 февраля Юн извинился перед гражданами.