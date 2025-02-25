Президент Южной Кореи извинился перед гражданами в суде

Защита президента в ходе заседания, где рассматривается вопрос его импичмента, заявила, что военное положение было отменено через два часа и «ни один гражданин не пострадал в период объявления и отмены указа». Адвокат Ли Дон Чан заявил в суде, что Юн ввел положение в связи с действиями оппозиции в парламенте.