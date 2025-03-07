В Кремле опровергли сообщения об ответе Минобороны на предложение Макрона

3 марта Макрон в интервью итальянской газете Foglio и французской Figaro подтвердил, что во время визита в Вашингтон в конце февраля предлагал президенту США Дональду Трампу пересмотреть свою позицию по немедленному прекращению огня на Украине. Якобы он и британский премьер Кир Стармер, который тоже ездил в США, предложили месячное перемирие для операций в воздухе и на море, а также взаимный отказ от ударов по энергоинфраструктуре. Такой план был оглашен, по словам Макрона, и на прошедшем саммите в Лондоне, где был и президент Украины Владимир Зеленский после своей резонансной перепалки с Трампом в Вашингтоне.