В Кремле опровергли сообщения об ответе Минобороны на предложение Макрона
Групповые удары высокоточным оружием по объектам ВПК Украины продолжаются в рамках спецоперации и не являются ответом Минобороны на предложение президента Франции Эммануэля Макрона о перемирии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения европейских политических аналитиков.
«Нет, мы не согласны с такой точкой зрения. Наши военные продолжают специальную военную операцию», – заключил Песков.
3 марта Макрон в интервью итальянской газете Foglio и французской Figaro подтвердил, что во время визита в Вашингтон в конце февраля предлагал президенту США Дональду Трампу пересмотреть свою позицию по немедленному прекращению огня на Украине. Якобы он и британский премьер Кир Стармер, который тоже ездил в США, предложили месячное перемирие для операций в воздухе и на море, а также взаимный отказ от ударов по энергоинфраструктуре. Такой план был оглашен, по словам Макрона, и на прошедшем саммите в Лондоне, где был и президент Украины Владимир Зеленский после своей резонансной перепалки с Трампом в Вашингтоне.
Но уже 5 марта Макрон выступил против перемирия. Он заявил, что мир «не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, и не может быть [результатом] капитуляции Украины». Он выступил за размещение европейских войск на Украине, подчеркнув, что эти силы «сегодня не пойдут воевать на передовую, но будут там, как только будет подписан мир, чтобы гарантировать его полное соблюдение».
Французский президент сообщил о том, что на следующей неделе Франция соберет в Париже министров обороны тех стран, которые готовы «гарантировать будущий мир на Украине». «Независимо от того, будет ли мир на Украине достигнут быстро или нет, европейские государства должны быть в состоянии защитить себя», – сказал он.