Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

В Кремле опровергли сообщения об ответе Минобороны на предложение Макрона

Ведомости

Групповые удары высокоточным оружием по объектам ВПК Украины продолжаются в рамках спецоперации и не являются ответом Минобороны на предложение президента Франции Эммануэля Макрона о перемирии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения европейских политических аналитиков.

«Нет, мы не согласны с такой точкой зрения. Наши военные продолжают специальную военную операцию», – заключил Песков.

3 марта Макрон в интервью итальянской газете Foglio и французской Figaro подтвердил, что во время визита в Вашингтон в конце февраля предлагал президенту США Дональду Трампу пересмотреть свою позицию по немедленному прекращению огня на Украине. Якобы он и британский премьер Кир Стармер, который тоже ездил в США, предложили месячное перемирие для операций в воздухе и на море, а также взаимный отказ от ударов по энергоинфраструктуре. Такой план был оглашен, по словам Макрона, и на прошедшем саммите в Лондоне, где был и президент Украины Владимир Зеленский после своей резонансной перепалки с Трампом в Вашингтоне.

Но уже 5 марта Макрон выступил против перемирия. Он заявил, что мир «не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, и не может быть [результатом] капитуляции Украины». Он выступил за размещение европейских войск на Украине, подчеркнув, что эти силы «сегодня не пойдут воевать на передовую, но будут там, как только будет подписан мир, чтобы гарантировать его полное соблюдение».

Французский президент сообщил о том, что на следующей неделе Франция соберет в Париже министров обороны тех стран, которые готовы «гарантировать будущий мир на Украине». «Независимо от того, будет ли мир на Украине достигнут быстро или нет, европейские государства должны быть в состоянии защитить себя», – сказал он.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных