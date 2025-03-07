Песков: Россия проводит спецоперацию в связи со своими интересами
Россия продолжает специальную военную операцию для обеспечения своих интересов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В условиях, когда та же Украина отказывается от диалога, более того, когда юридически запрещает для себя такой диалог, мы продолжаем специальную военную операцию с тем, чтобы обеспечить наши интересы», – сказал он, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа о том, что у России и Украины нет выбора, кроме как заключить мирное соглашение.
6 марта президент Трамп заявил, что Россия и Украина готовы к заключению мирного соглашения, так как у них нет альтернативы. «Украина хочет заключить соглашение, потому что у нее нет другого выбора. Также считаю, что и Россия хочет договориться, но по иной причине, которую знаю только я, только я. У них тоже нет выбора», – сказал он журналистам.
В этот же день спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф сообщил журналистам, что на переговорах США и Украины в Саудовской Аравии пройдет обсуждение основ сделки по урегулированию конфликта и шестимесячного перемирия с Россией.