Песков: Россия проводит спецоперацию в связи со своими интересами

6 марта президент Трамп заявил, что Россия и Украина готовы к заключению мирного соглашения, так как у них нет альтернативы. «Украина хочет заключить соглашение, потому что у нее нет другого выбора. Также считаю, что и Россия хочет договориться, но по иной причине, которую знаю только я, только я. У них тоже нет выбора», – сказал он журналистам.