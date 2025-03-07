Минюст предложил расширить основания для возобновления уголовных дел

Сам законопроект разработан в соответствии с постановлением Конституционного суда (КС), которое признало неконституционным положение ч. 3 ст. 392 Гражданского процессуального кодекса (ГПК), касающееся условий для пересмотра судебных актов в случае вновь открывшихся обстоятельств. Сейчас для возобновления расследования по делу нужно, чтобы новые факты или обстоятельства были зафиксированы в приговоре суда. Но законопроект предлагает добавить, что этого достаточно и если такие факты были отражены в постановлениях следователя или суда, которые закрыли дело по нереабилитирующим основаниям (к примеру, если дело закрыто не потому, что человек невиновен, а по другой причине – например, за деятельное раскаяние). Также ведомство намерено предложить аналогичные изменения и в другие кодексы.