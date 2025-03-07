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Минюст предложил расширить основания для возобновления уголовных дел

Ведомости

Минюст предложил расширить перечень оснований для возобновления производства по уголовному делу, чтобы включить не только решения, касающиеся приговоров, но и постановления о его прекращении или об отказе в возбуждении по нереабилитирующим основаниям. Соответствующие поправки в статьи 413 и 414 УПК опубликованы на портале проектов нормативных актов.

Сам законопроект разработан в соответствии с постановлением Конституционного суда (КС), которое признало неконституционным положение ч. 3 ст. 392 Гражданского процессуального кодекса (ГПК), касающееся условий для пересмотра судебных актов в случае вновь открывшихся обстоятельств. Сейчас для возобновления расследования по делу нужно, чтобы новые факты или обстоятельства были зафиксированы в приговоре суда. Но законопроект предлагает добавить, что этого достаточно и если такие факты были отражены в постановлениях следователя или суда, которые закрыли дело по нереабилитирующим основаниям (к примеру, если дело закрыто не потому, что человек невиновен, а по другой причине – например, за деятельное раскаяние). Также ведомство намерено предложить аналогичные изменения и в другие кодексы.

16 января КС предписал расширить перечень оснований для пересмотра гражданских дел. Поводом для рассмотрения послужила коллективная жалоба, ее подали четверо заявителей: житель Белгорода Сергей Вишняков, Наталья Волокитина с Камчатки, башкортостанец Марат Каримов и москвичка Нина Наливайко. В нижестоящих судах они столкнулись с отказами пересмотреть решения, поскольку в их случаях вновь открывшиеся обстоятельства не относились к перечню из ч. 3 ст. 392 ГПК РФ, писали «Ведомости». К примеру, Каримов пытался пересмотреть решение суда о праве на свою недвижимость на основании постановления следователя об отказе в возбуждении уголовного дела, которым был установлен факт мошеннического завладения его недвижимостью, в связи с истечением сроков давности.

Руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский в комментарии «Ведомостям» отмечал, что принятое постановление поднимает вопрос о формальном подходе судов к разрешению споров. Он напомнил, что ранее КС уже рассматривал жалобы на положения ГПК о пересмотре судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам. «КС тогда говорил, что эти нормы не мешают учитывать постановления о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности. Суды просто игнорировали этот подход и продолжали следовать буквальному тексту ст. 392 ГПК РФ», – сказал юрист. Поэтому КС предостерег суды от новой крайности – безусловного признания в качестве вновь открывшихся обстоятельств по гражданскому делу фактов, установленных в досудебных актах по уголовному делу, призвав к содержательной оценке предъявляемых документов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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