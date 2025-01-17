КС предписал расширить перечень оснований для пересмотра гражданских дел

В случае прекращения уголовных дел по нереабилитирующим основаниям, например в связи с истечением сроков давности преследования, права потерпевших должны быть защищены в полной мере, считает юрист Гарегин Митин. «Как правильно указал КС, государство не вправе отказаться от восстановления потерпевших в правах лишь потому, что производство по уголовному делу завершено не на судебной стадии и не приговором суда, не говоря уже о прямых судебных ошибках. И до принятого постановления ГПК этого не учитывал», – уточнил он. Вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов отметил, что практика, когда суды принимают в качестве вновь открывшихся обстоятельств документы предварительного следствия, уже существует, но она не является распространенной.