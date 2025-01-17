КС предписал расширить перечень оснований для пересмотра гражданских дел

КС предписал расширить перечень оснований для пересмотра гражданских делНовые правила позволят пересматривать решения по фактам, установленным дознавателем или следователем
Конституционный суд (КС) обязал учитывать в качестве оснований для пересмотра гражданских дел обстоятельства, которые были выявлены в ходе следствия, а не установлены судами. Наивысшая судебная инстанция признала не соответствующей Конституции ч. 3 ст. 392 Гражданско-процессуального кодекса (ГПК) РФ, в которой перечисляются причины пересмотра судебных постановлений, вступивших в законную силу (по вновь открывшимся или новым обстоятельствам). В качестве вновь открывшихся обстоятельств должны учитываться и те, что были отражены в постановлении об отказе в возбуждении или о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности.
С жалобой в КС обратились четверо заявителей: житель Белгорода Сергей Вишняков, Наталья Волокитина с Камчатки, башкортостанец Марат Каримов и москвичка Нина Наливайко. В нижестоящих судах они столкнулись с отказами пересмотреть решения, поскольку в их случаях вновь открывшиеся обстоятельства не относились к перечню из ч. 3 ст. 392 ГПК РФ, писали «Ведомости» 8 ноября 2023 г. К примеру, Каримов пытался пересмотреть решение суда о праве на свою недвижимость на основании постановления следователя об отказе в возбуждении уголовного дела, которым был установлен факт мошеннического завладения его недвижимостью, в связи с истечением сроков давности.
Нынешнее толкование «умаляет право заинтересованных лиц, включая потерпевшего, на судебную защиту, подрывает доверие к государству, противоречит универсальному для всех видов процесса требованию эффективного восстановления в правах посредством справедливого правосудия», а потому и Конституции страны, отметил в своем постановлении КС. «Постановление поможет многим людям, так как появилось больше оснований для пересмотра решений судов по вновь открывшимся обстоятельствам. Нарушенное право моего доверителя будет скорее всего восстановлено и он сможет вернуть себе свое жилье», – сказала адвокат Каримова Гульжана Магомаева.
Руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский отметил, что принятое постановление поднимает вопрос о формальном подходе судов к разрешению споров. Он напомнил, что ранее КС уже рассматривал жалобы на положения ГПК о пересмотре судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам. «КС тогда говорил, что эти нормы не мешают учитывать постановления о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности. Суды просто игнорировали этот подход и продолжали следовать буквальному тексту ст. 392 ГПК РФ», – сказал юрист. Теперь КС предостерег суды от новой крайности – безусловного признания в качестве вновь открывшихся обстоятельств по гражданскому делу фактов, установленных в досудебных актах по уголовному делу, призвав к содержательной оценке предъявляемых документов.
В случае прекращения уголовных дел по нереабилитирующим основаниям, например в связи с истечением сроков давности преследования, права потерпевших должны быть защищены в полной мере, считает юрист Гарегин Митин. «Как правильно указал КС, государство не вправе отказаться от восстановления потерпевших в правах лишь потому, что производство по уголовному делу завершено не на судебной стадии и не приговором суда, не говоря уже о прямых судебных ошибках. И до принятого постановления ГПК этого не учитывал», – уточнил он. Вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов отметил, что практика, когда суды принимают в качестве вновь открывшихся обстоятельств документы предварительного следствия, уже существует, но она не является распространенной.
Адвокат Оксана Грикевич позитивно оценила решение КС, поскольку уголовное дело не всегда доходит до приговора, а в ходе предварительного следствия устанавливаются важные обстоятельства для гражданского процесса. В то же время она обратила внимание, что новое толкование норм может повлечь и определенные злоупотребления.