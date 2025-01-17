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КС предписал расширить перечень оснований для пересмотра гражданских дел

Новые правила позволят пересматривать решения по фактам, установленным дознавателем или следователем
Никита Ширяев
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Конституционный суд (КС) обязал учитывать в качестве оснований для пересмотра гражданских дел обстоятельства, которые были выявлены в ходе следствия, а не установлены судами. Наивысшая судебная инстанция признала не соответствующей Конституции ч. 3 ст. 392 Гражданско-процессуального кодекса (ГПК) РФ, в которой перечисляются причины пересмотра судебных постановлений, вступивших в законную силу (по вновь открывшимся или новым обстоятельствам). В качестве вновь открывшихся обстоятельств должны учитываться и те, что были отражены в постановлении об отказе в возбуждении или о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности.

С жалобой в КС обратились четверо заявителей: житель Белгорода Сергей Вишняков, Наталья Волокитина с Камчатки, башкортостанец Марат Каримов и москвичка Нина Наливайко. В нижестоящих судах они столкнулись с отказами пересмотреть решения, поскольку в их случаях вновь открывшиеся обстоятельства не относились к перечню из ч. 3 ст. 392 ГПК РФ, писали «Ведомости» 8 ноября 2023 г. К примеру, Каримов пытался пересмотреть решение суда о праве на свою недвижимость на основании постановления следователя об отказе в возбуждении уголовного дела, которым был установлен факт мошеннического завладения его недвижимостью, в связи с истечением сроков давности.

Нынешнее толкование «умаляет право заинтересованных лиц, включая потерпевшего, на судебную защиту, подрывает доверие к государству, противоречит универсальному для всех видов процесса требованию эффективного восстановления в правах посредством справедливого правосудия», а потому и Конституции страны, отметил в своем постановлении КС. «Постановление поможет многим людям, так как появилось больше оснований для пересмотра решений судов по вновь открывшимся обстоятельствам. Нарушенное право моего доверителя будет скорее всего восстановлено и он сможет вернуть себе свое жилье», – сказала адвокат Каримова Гульжана Магомаева.

Руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский отметил, что принятое постановление поднимает вопрос о формальном подходе судов к разрешению споров. Он напомнил, что ранее КС уже рассматривал жалобы на положения ГПК о пересмотре судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам. «КС тогда говорил, что эти нормы не мешают учитывать постановления о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности. Суды просто игнорировали этот подход и продолжали следовать буквальному тексту ст. 392 ГПК РФ», – сказал юрист. Теперь КС предостерег суды от новой крайности – безусловного признания в качестве вновь открывшихся обстоятельств по гражданскому делу фактов, установленных в досудебных актах по уголовному делу, призвав к содержательной оценке предъявляемых документов.

В случае прекращения уголовных дел по нереабилитирующим основаниям, например в связи с истечением сроков давности преследования, права потерпевших должны быть защищены в полной мере, считает юрист Гарегин Митин. «Как правильно указал КС, государство не вправе отказаться от восстановления потерпевших в правах лишь потому, что производство по уголовному делу завершено не на судебной стадии и не приговором суда, не говоря уже о прямых судебных ошибках. И до принятого постановления ГПК этого не учитывал», – уточнил он. Вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов отметил, что практика, когда суды принимают в качестве вновь открывшихся обстоятельств документы предварительного следствия, уже существует, но она не является распространенной.

Адвокат Оксана Грикевич позитивно оценила решение КС, поскольку уголовное дело не всегда доходит до приговора, а в ходе предварительного следствия устанавливаются важные обстоятельства для гражданского процесса. В то же время она обратила внимание, что новое толкование норм может повлечь и определенные злоупотребления.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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