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Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич провели телефонный разговор, сообщает Blic.

Вучич рассказал, что разговор лидеров стран касался вопросов предстоящего политического и экономического сотрудничества. Политики также подтвердили встречу, которая состоится 9 мая. Сербский президент охарактеризовал разговор, как «очень хороший», передает его слова Blic.

В ходе брифинга 7 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о планах Путина провести международный телефонный разговор во второй половине дня.

5 марта Путин поздравил Вучича с 55-летием. Президент России пожелал коллеге крепкого здоровья, счастья, благополучия. Кроме того, в поздравлении Путин пожелал успехов в работе на благо «братского народа».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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