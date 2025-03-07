Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии

Вучич рассказал, что разговор лидеров стран касался вопросов предстоящего политического и экономического сотрудничества. Политики также подтвердили встречу, которая состоится 9 мая. Сербский президент охарактеризовал разговор, как «очень хороший», передает его слова Blic.