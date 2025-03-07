Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич провели телефонный разговор, сообщает Blic.
Вучич рассказал, что разговор лидеров стран касался вопросов предстоящего политического и экономического сотрудничества. Политики также подтвердили встречу, которая состоится 9 мая. Сербский президент охарактеризовал разговор, как «очень хороший», передает его слова Blic.
В ходе брифинга 7 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о планах Путина провести международный телефонный разговор во второй половине дня.
5 марта Путин поздравил Вучича с 55-летием. Президент России пожелал коллеге крепкого здоровья, счастья, благополучия. Кроме того, в поздравлении Путин пожелал успехов в работе на благо «братского народа».