Путин поздравил Вучича с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил президента Сербии Александара Вучича с 55-летием. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сербского государства.
Президент России пожелал коллеге крепкого здоровья, счастья, благополучия.
Кроме того, в поздравлении Путин пожелал успехов в работе на благо «братского народа».
5 марта 1970 г. в Белграде родился Александр Вучич. В 24 года он возглавил Сербскую радикальную партию, которая выступала против сближения с Евросоюзом. После этого он трижды избирался в национальный парламент.
В 2014 г. Вучич стал председателем правительства Сербии, а спустя еще три года – президентом страны.