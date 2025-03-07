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Путин 7 марта проведет международный телефонный разговор

Ведомости

Президент России Владимир Путин во второй половине дня проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Сообщение о подробностях диалога будет сделано после того, как он состоится.

Песков рассказал, что 7 марта Путин также планирует провести совещание с постоянными членами Совета безопасности, а также закрытые совещания внутреннего характера.

7 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности к телефонному разговору с Путиным «в подходящий момент».

Вечером 5 марта Макрон выступил с телеобращением к нации. По словам президента, Россия стала угрозой для Франции и для Европы. Макрон предложил начать дебаты о защите союзников в Европе с помощью французского ядерного сдерживания. В МИД России, отвечая на заявления лидера Франции, заявили, что российская сторона открыта к возможным телефонным переговорам между Макроном и Путиным для обсуждения путей мирного урегулирования ситуации на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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