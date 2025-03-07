Путин 7 марта проведет международный телефонный разговор
Президент России Владимир Путин во второй половине дня проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Сообщение о подробностях диалога будет сделано после того, как он состоится.
Песков рассказал, что 7 марта Путин также планирует провести совещание с постоянными членами Совета безопасности, а также закрытые совещания внутреннего характера.
7 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности к телефонному разговору с Путиным «в подходящий момент».
Вечером 5 марта Макрон выступил с телеобращением к нации. По словам президента, Россия стала угрозой для Франции и для Европы. Макрон предложил начать дебаты о защите союзников в Европе с помощью французского ядерного сдерживания. В МИД России, отвечая на заявления лидера Франции, заявили, что российская сторона открыта к возможным телефонным переговорам между Макроном и Путиным для обсуждения путей мирного урегулирования ситуации на Украине.