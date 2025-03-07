Путин 7 марта проведет международный телефонный разговор

Вечером 5 марта Макрон выступил с телеобращением к нации. По словам президента, Россия стала угрозой для Франции и для Европы. Макрон предложил начать дебаты о защите союзников в Европе с помощью французского ядерного сдерживания. В МИД России, отвечая на заявления лидера Франции, заявили, что российская сторона открыта к возможным телефонным переговорам между Макроном и Путиным для обсуждения путей мирного урегулирования ситуации на Украине.