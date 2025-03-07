Макрон заявил о готовности к диалогу с Путиным
Контакты с президентом России Владимиром Путиным могут состояться «в подходящий момент», заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
«Я готов говорить с президентом Путиным, когда мы с [президентом Украины Владимиром] Зеленским и нашими европейскими партнерами посчитаем, что для этого наступил подходящий момент», – сказал он (цитата по ТАСС).
Вечером 5 марта президент Франции выступил с телеобращением к нации. По словам Макрона, Россия стала угрозой для Франции и для Европы. Мир на Украине не может быть построен любой ценой и не может быть капитуляцией Украины, заявил он. Макрон предложил начать дебаты о защите союзников в Европе с помощью французского ядерного сдерживания.
В МИД России заявили, что в выступлении Макрона звучали «нотки ядерного шантажа». Его речь, по версии министерства, показывает амбиции Парижа стать ядерным «патроном» для Европейского союза (ЕС), предоставив ему «ядерный зонтик».
Тогда же в ведомстве заявили, что российская сторона открыта к возможным телефонным переговорам между Макроном и Путиным для обсуждения путей мирного урегулирования ситуации на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле выступление Макрона расценили как «чрезвычайно конфронтационное» и что, вопреки прежним призывам к частичному перемирию, «Франция больше думает о войне».