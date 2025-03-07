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Макрон заявил о готовности к диалогу с Путиным

Ведомости

Контакты с президентом России Владимиром Путиным могут состояться «в подходящий момент», заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Я готов говорить с президентом Путиным, когда мы с [президентом Украины Владимиром] Зеленским и нашими европейскими партнерами посчитаем, что для этого наступил подходящий момент», – сказал он (цитата по ТАСС).

Вечером 5 марта президент Франции выступил с телеобращением к нации. По словам Макрона, Россия стала угрозой для Франции и для Европы. Мир на Украине не может быть построен любой ценой и не может быть капитуляцией Украины, заявил он. Макрон предложил начать дебаты о защите союзников в Европе с помощью французского ядерного сдерживания.

В МИД России заявили, что в выступлении Макрона звучали «нотки ядерного шантажа». Его речь, по версии министерства, показывает амбиции Парижа стать ядерным «патроном» для Европейского союза (ЕС), предоставив ему «ядерный зонтик».

Тогда же в ведомстве заявили, что российская сторона открыта к возможным телефонным переговорам между Макроном и Путиным для обсуждения путей мирного урегулирования ситуации на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле выступление Макрона расценили как «чрезвычайно конфронтационное» и что, вопреки прежним призывам к частичному перемирию, «Франция больше думает о войне».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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