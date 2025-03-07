Макрон заявил о готовности к диалогу с Путиным

Вечером 5 марта президент Франции выступил с телеобращением к нации. По словам Макрона, Россия стала угрозой для Франции и для Европы. Мир на Украине не может быть построен любой ценой и не может быть капитуляцией Украины, заявил он. Макрон предложил начать дебаты о защите союзников в Европе с помощью французского ядерного сдерживания.