Глава МИД Мьянмы сообщил о сроках запуска безвизового режима с Россией

Сейчас безвизовый режим действует только в одностороннем порядке для россиян в течение 30 дней (до 30 июня 2025 г.), а мьянманцы могут приехать в РФ по электронной визе. В конце февраля министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, что страны в марте могут подписать соглашение о безвизовом режиме, оно находится в высокой степени готовности. По его словам, документ предусматривает полную отмену виз при визитах длительностью до 30 дней.