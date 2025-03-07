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Глава МИД Мьянмы сообщил о сроках запуска безвизового режима с Россией

Ведомости

Россия и Мьянма договорились ввести безвизовый режим, соглашение планируется заключить в течение одного-двух месяцев. Об этом сообщил министр иностранных дел Мьянмы Тан Свей в интервью газете «Известия».

«Я думаю, что мы уже договорились. Мы ожидаем российскую сторону. Они сказали, что это займет около одного-двух месяцев», – сказал министр.

Сейчас безвизовый режим действует только в одностороннем порядке для россиян в течение 30 дней (до 30 июня 2025 г.), а мьянманцы могут приехать в РФ по электронной визе. В конце февраля министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, что страны в марте могут подписать соглашение о безвизовом режиме, оно находится в высокой степени готовности. По его словам, документ предусматривает полную отмену виз при визитах длительностью до 30 дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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