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Решетников: Россия и Мьянма могут договориться о безвизовом режиме в марте

Ведомости

Россия и Мьянма могут в марте подписать соглашение о безвизовом режиме между двумя странами, документ находится в высокой степени готовности, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«Наша цель – подписать этот документ в течение марта. Надеемся на это», – сказал он журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Сейчас безвизовый режим действует только в одностороннем порядке для граждан России, а мьянманцы могут приехать в РФ по электронной визе, пояснил министр. Решетников уточнил, что соглашение предусматривает полную отмену виз при поездках до 30 дней.

Российская делегация во главе с Решетниковым прибыли в столицу Мьянмы Нейпьидо с официальным визитом, сообщал сайт Минэкономразвития. Глава ведомства встретился с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном. Стороны уже обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию двусторонних инвестиционных инфраструктурных проектов и торгово-экономическое взаимодействие.

По данным российского ведомства, за 11 месяцев прошлого года товарооборот двух стран вырос на 40%. Москва экспортирует в Мьянму минеральные удобрения, нефтепродукты и лекарства, а Мьянма поставляет России рис, фруктовые джемы, текстиль и обувь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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