Решетников: Россия и Мьянма могут договориться о безвизовом режиме в марте
Россия и Мьянма могут в марте подписать соглашение о безвизовом режиме между двумя странами, документ находится в высокой степени готовности, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
«Наша цель – подписать этот документ в течение марта. Надеемся на это», – сказал он журналистам (цитата по «Интерфаксу»).
Сейчас безвизовый режим действует только в одностороннем порядке для граждан России, а мьянманцы могут приехать в РФ по электронной визе, пояснил министр. Решетников уточнил, что соглашение предусматривает полную отмену виз при поездках до 30 дней.
Российская делегация во главе с Решетниковым прибыли в столицу Мьянмы Нейпьидо с официальным визитом, сообщал сайт Минэкономразвития. Глава ведомства встретился с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном. Стороны уже обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию двусторонних инвестиционных инфраструктурных проектов и торгово-экономическое взаимодействие.
По данным российского ведомства, за 11 месяцев прошлого года товарооборот двух стран вырос на 40%. Москва экспортирует в Мьянму минеральные удобрения, нефтепродукты и лекарства, а Мьянма поставляет России рис, фруктовые джемы, текстиль и обувь.