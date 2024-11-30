В России резко вырос спрос на путешествия этой зимой в дальнее зарубежье

В России резко вырос спрос на путешествия этой зимой в дальнее зарубежьеЕго подогревают расширение полетной программы авиакомпаний и рост интереса к поездкам за границу
Спрос на путешествия в дальнее зарубежье зимой 2024/25 гг. вырос в среднем от 10-45% год к году, а по некоторым «пляжным» направлениям – кратно, следует из данных опрошенных «Ведомостями» агрегаторов и туристических операторов.
Представитель Anex Tour сказал, что зимой дальнее зарубежье пользуется большим спросом, особенно страны азиатского региона. Но цифр не привел. У Fun&Sun заметно выросло число бронирований туров на период с 1 декабря 2024 г. по 28 февраля 2025 г. в Таиланд и Вьетнам, сообщил «Ведомостям» представитель туроператора. Рост составил к тому же периоду 2023/24 гг. +45% и 340% соответственно. Количество желающих слетать отдохнуть на Шри-Ланку увеличилось на 10% год к году.
Кратно вырос спрос на турпоездки в Китай этой зимой – в 4 раза в годовом выражении, следует из данных «Яндекс.Путешествий». По словам представителя онлайн-сервиса, также наблюдается значительный рост спроса на путешествия в страны Юго-Восточной Азии. Количество бронирований через этот сервис авиабилетов во Вьетнам выросло втрое, на Филиппины – в 2,5 раза, в Таиланд и Индонезию – в 2 раза. На OneTwoTrip на данный момент большая часть бронирования отелей за рубежом (89%) на период с 1 декабря по 28 февраля приходится именно на дальнее зарубежье, и лишь 11% – на СНГ, отметил представитель онлайн-сервиса. Наибольшим спросом у россиян пользуется Таиланд (19,7% от всех бронирований), Италия (6,2%), ОАЭ (6%), Турция (5,7%) и Франция (4,4%), уточнил он.
Каждое пятое бронирование в отелях за рубежом в ноябре приходится на страны с теплым климатом, отмечает представитель сервиса «Островок». Спрос на зарубежный отдых в последний осенний месяц 2024 г., по его словам, увеличился на 14% год к году.
Собеседники в туроператорах и сервисах бронирования авиабилетов и номеров в отелях отмечают, что росту популярности зарубежных направлений способствует расширение полетной программы авиакомпаний. «Прямые чартерные перелеты до Таиланда совершаются из 20 российских городов. Индия, по которой полетная программа стартовала в начале ноября из четырех населенных пунктов (Пермь, Москва, Казань, Екатеринбург), сразу же стала одним из востребованных направлений», – отмечает представитель Anex Tour.
В зимнем сезоне 2024/25 гг. S7 Airlines увеличила частоту полетов по направлениям из Новосибирска в Баку, Пекин, Дубай, Ереван, Стамбул и Самарканд, а из Иркутска стало больше рейсов в Пекин и Бангкок, сообщил «Ведомостям» представитель S7. Кроме того, перевозчик запустил новые маршруты из Новосибирска в Бангкок, Астану и Алма-Ату, из Иркутска – в Шанхай, Гуанчжоу и в Пхукет. На фоне роста предложения перевозок стоимость авиабилетов стабилизировалась, а в отдельных случаях даже снизилась, добавил собеседник. В других авиакомпаниях на запросы «Ведомостей» не ответили.
Спрос на путешествия в дальнее зарубежье, по словам представителя МТС Travel, растет быстрее, чем на поездки за границу в целом. Так, за неполные 11 месяцев 2024 г. (по 29 ноября), по данным Big Data МТС, турпоток в страны дальнего зарубежья вырос на 20% к тому же периоду 2023 г., в то время как общее количество зарубежных туристических поездок – лишь на 14%. При этом количество поездок в ближнее зарубежье продемонстрировало рост только на 2%. На страны дальнего зарубежья пришлось 65% от всех заграничных поездок россиян, добавил представитель МТС Travel.
Доля поездок в страны ближнего зарубежья и путешествий по России в зимние месяцы 2024/25 гг. на «Яндекс.Путешествиях» снизилась на 8 п. п. и 7 п. п. в годовом выражении до 8% и 28% соответственно. У OneTwoTrip доля бронирований отелей в странах ближнего зарубежья снизилась на 2,3 п. п. и составила 11%.
Средний чек на номер в отеле в Таиланде в предстоящие зимние месяцы, по данным OneTwoTrip, составляет 18 000 руб./сутки. Это на 20% больше, чем годом ранее. Подорожал также отдых в Турции и Франции – средний чек здесь вырос до 13 000 руб. (+15%) и 20 000 руб. (+16%) соответственно, добавил представитель сервиса. Подешевел зимний отдых в Италии. Так, при бронировании через OneTwoTrip номер обойдется в 16 000 руб./сутки (-20%). Средний чек в ОАЭ остался на прошлогоднем уровне – около 40 000 руб./сутки.
В январе – сентябре 2024 г. было совершено 8,7 млн поездок из России, что на 23% больше, чем за тот же период годом ранее, следует из данных Погранслужбы ФСБ. В частности, турпоток в Турцию из России за девять месяцев составил 3,6 млн поездок (+8%), ОАЭ – 986 200 (+6,8%), Египет – 834 600 (+13%), Китай – 715 500 (рост в 5 раз), Таиланд – 640 000 поездок (+23% год к году). Для сравнения, турпоток по России в январе – сентябре составил 65,5 млн поездок (+11%), сообщал в конце октября вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Растущий интерес российских туристов к странам дальнего зарубежья представитель МТС Travel объясняет запуском новых рейсов из разных регионов России. Востребованность стран Азии связана с упрощенным визовым режимом, добавляет он. На расширение маршрутной сети российских авиакомпаний, а также упрощение визовых процедур также указывает руководитель профессиональной комиссии Московской ассоциации турагентств Александр Преображенский.
Сейчас у России есть безвизовый режим со многими странами Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки – например, без визы можно отдохнуть в ОАЭ, Катаре, Гонконге. Аналогичные правила для россиян действуют при поездках в страны Латинской Америки – Колумбию, Парагвай, Перу и проч. В июне 2024 г. министр экономического развития России Максим Решетников говорил, что РФ ведет переговоры об отмене визовых ограничений с Саудовской Аравией, Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Малайзией и Мьянмой.
Россияне хотят разнообразить отдых, так как до пандемии коронавируса в 2020 г. выездной туризм, в основном, ограничивался популярными европейскими направлениями, добавляет доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев. Он также обращает внимание на то, что поездки в дальнее зарубежье недешевы и их могут позволить себе далеко не все россияне. Это, как правило, жители городов-миллионников с достатком «выше среднего», добавляет он.