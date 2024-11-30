В России резко вырос спрос на путешествия этой зимой в дальнее зарубежье

Кратно вырос спрос на турпоездки в Китай этой зимой – в 4 раза в годовом выражении, следует из данных «Яндекс.Путешествий». По словам представителя онлайн-сервиса, также наблюдается значительный рост спроса на путешествия в страны Юго-Восточной Азии. Количество бронирований через этот сервис авиабилетов во Вьетнам выросло втрое, на Филиппины – в 2,5 раза, в Таиланд и Индонезию – в 2 раза. На OneTwoTrip на данный момент большая часть бронирования отелей за рубежом (89%) на период с 1 декабря по 28 февраля приходится именно на дальнее зарубежье, и лишь 11% – на СНГ, отметил представитель онлайн-сервиса. Наибольшим спросом у россиян пользуется Таиланд (19,7% от всех бронирований), Италия (6,2%), ОАЭ (6%), Турция (5,7%) и Франция (4,4%), уточнил он.