Регионы Золотого кольца России задумались о перезагрузке

«Может ли студент потратить, условно говоря, 3000–5000 руб., чтобы четыре часа проехать в поезде? Вопрос. Это нам с вами интересны белые простыни накрахмаленные в дорогом отеле и креветки в каком-нибудь экзотическом соусе. Им этого тоже не надо, им надо дешевый хостел и можно перекусить в этом, как его, бывшем «Макдоналдсе», как он сейчас называется. Они же бедные еще», – сказал вице-губернатор. Чтобы молодежь приезжала в города Золотого кольца, Маков предложил «подумать на уровне государства», чтобы поездки по стране можно было оплачивать «Пушкинской картой».