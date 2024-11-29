Регионы Золотого кольца России задумались о перезагрузке

Регионы Золотого кольца России задумались о перезагрузкеОн станет национальным туристическим маршрутом, в который войдет Москва
Маршрут Золотого кольца России нуждается в перезагрузке, считают участники всероссийского ЭКГ-форума ответственного бизнеса «Инвестиции в устойчивое развитие», открывшегося в Суздале. Смысл перезагрузки описал на пленарном заседании «Золотое кольцо России: новое прочтение, смыслы и вызовы» заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков: развитие экономики и инфраструктуры регионов, увеличение количества туристических поездок и приток новых инвестиций.
Проблемный вопрос модератора дискуссии, генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерины Проничевой – как заинтересовать молодую активную аудиторию путешествовать по Золотому кольцу – обострил заместитель губернатора Костромской области Юрий Маков: молодые, по его словам, – это «еще небогатые люди». «Для них принципиально важны дешевый отдых и дешевый туризм», – сказал чиновник и привел в качестве примера запуск в 2020 г. скоростного поезда «Ласточка» между Москвой и Костромой. Билет на него, по словам Макова, стоит 3000 руб.
«Может ли студент потратить, условно говоря, 3000–5000 руб., чтобы четыре часа проехать в поезде? Вопрос. Это нам с вами интересны белые простыни накрахмаленные в дорогом отеле и креветки в каком-нибудь экзотическом соусе. Им этого тоже не надо, им надо дешевый хостел и можно перекусить в этом, как его, бывшем «Макдоналдсе», как он сейчас называется. Они же бедные еще», – сказал вице-губернатор. Чтобы молодежь приезжала в города Золотого кольца, Маков предложил «подумать на уровне государства», чтобы поездки по стране можно было оплачивать «Пушкинской картой».
Какие города входят в Золотое кольцо России
Ярославль – столица Золотого кольца
Владимир
Суздаль
Иваново
Кострома
Ростов Великий
Сергиев Посад
Переславль-Залесский
Углич
Владимирская область развивает водный туризм на малых реках. Губернатор Александр Авдеев рассказал на пленарном заседании, что в регионе запланирована большая работа по расчистке рек, развитию некапитальной причальной инфраструктуры. При этом, по его словам, важно развивать не только Владимир и Суздаль, но и другие направления: Александров, Муром, Юрьев-Польский и т. д. «Задача на ближайшее время – обвязать всю область инфраструктурой для автомобильной стоянки. Для кемпингов, сервисные зоны. [Обеспечить] доступность воды, электричества, заправки», – заявил Авдеев.
Дизайнер и блогер Артемий Лебедев, также поучаствовавший в пленарном заседании, признал, что бренд «Золотое кольцо» «немножко поистерся». «Он был известен в советское время как продукт, который был создан для иностранцев. Для выкачивания валюты из туристов, которые приезжали в Советский Союз», – заявил Лебедев. Самой главной проблемой страны и Золотого кольца в частности он назвал проблему пиара. «У нас бренд № 1 – это Россия. Мы сами себе свою собственную страну не продали», – сказал блогер.
Важно, чтобы Золотое кольцо было именно маршрутом, а не набором отдельных туристических городов, считают Проничева и Вахруков. Замглавы Минэка призвал регионы «не перетягивать каждому одеяло на себя», а действовать «в общей координации нашего проектного офиса». «У нас несколько городов самых популярных, но можно, конечно, работать гораздо шире. Можно этот коридор Золотого кольца с ответвлениями сделать намного шире. Но здесь мы ждем, конечно, идей от регионов, которые будем готовы все вместе объединить, реализовать», – заявил Вахруков.
На форуме представители Москвы и регионов Золотого кольца (Владимирской, Ивановской, Ярославской, Костромской и Московской областей) подписали соглашение о сотрудничестве по развитию национального туристического маршрута. Стороны договорились о разработке нового сценария путешествий, проведении совместных исследований и информационных туров, обмене опытом между музеями, гостиницами, ресторанами и другими производителями туристических услуг.
По данным Минэка, сейчас в России насчитывается 56 национальных туристических маршрутов, четыре из которых проходят в регионах Золотого кольца: «Былинный путь» (Владимирская обл.), «Ивановские манеры» (Ивановская обл.), «Город мастерOFF» (Костромская обл.) и «Ярославия – страна городов» (Ярославская обл.).