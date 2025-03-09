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Песков во время перепалки Зеленского и Трампа «не мог поверить своим глазам»

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, наблюдая за ссорой лидеров Украины и США в Белом дома, не мог поверить в то, что это происходит на самом деле. Представитель Кремля рассказал о своей реакции на перепалку в Овальном кабинете журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину.

По словам Пескова, «с точки зрения дипломатии такого не было», разве что в древней истории, когда прибывшему куда-то с визитом главе государства «отрубали голову или брали его в плен».

«Поэтому, конечно, все-таки будучи профессионально родом из дипломатии, я не мог поверить ни своим глазам, ни своим ушам», – признался Песков.

28 февраля в Белом доме состоялось встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Планировалось подписание соглашения о добыче редкоземельных металлов. В ходе первой половины мероприятия в присутствии прессы Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс поспорили с Зеленским об урегулировании конфликта на Украине. Зеленский досрочно покинул Белый дом, а подписание документа не состоялось. 6 марта президент Украины анонсировал встречу с американской делегацией в Саудовской Аравии, она состоится на следующей неделе.

7 марта Трамп заявил, что вести дела с Украиной сложно, так как у республики нет козырей, которые она могла бы использовать в рамках переговоров по мирному урегулированию. По словам американского лидера, в настоящее время все козыри находятся в руках России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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