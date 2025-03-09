Песков во время перепалки Зеленского и Трампа «не мог поверить своим глазам»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, наблюдая за ссорой лидеров Украины и США в Белом дома, не мог поверить в то, что это происходит на самом деле. Представитель Кремля рассказал о своей реакции на перепалку в Овальном кабинете журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину.
По словам Пескова, «с точки зрения дипломатии такого не было», разве что в древней истории, когда прибывшему куда-то с визитом главе государства «отрубали голову или брали его в плен».
«Поэтому, конечно, все-таки будучи профессионально родом из дипломатии, я не мог поверить ни своим глазам, ни своим ушам», – признался Песков.
28 февраля в Белом доме состоялось встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Планировалось подписание соглашения о добыче редкоземельных металлов. В ходе первой половины мероприятия в присутствии прессы Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс поспорили с Зеленским об урегулировании конфликта на Украине. Зеленский досрочно покинул Белый дом, а подписание документа не состоялось. 6 марта президент Украины анонсировал встречу с американской делегацией в Саудовской Аравии, она состоится на следующей неделе.
7 марта Трамп заявил, что вести дела с Украиной сложно, так как у республики нет козырей, которые она могла бы использовать в рамках переговоров по мирному урегулированию. По словам американского лидера, в настоящее время все козыри находятся в руках России.