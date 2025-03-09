Медведев призвал Макрона быть осторожнее с ядерным арсеналом
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в соцсети X фото с рядом тезисов о России и призвал президента Франции Эммануэля Макрона быть «осторожнее с ядерным арсеналом».
Среди утверждений представителей Запада, в частности, указаны высказывания: «Россия изолирована, санкции уничтожат ее экономику», «мы будем поддерживать киевский режим до тех пор, пока он будет», «Запад не ведет гибридную войну против России», «ядерный конфликт невозможен, это просто российский нарратив и бешеная пропаганда», «мы должны нанести России стратегическое поражение».
«И что из этого вышло? Ни единого шанса! Вы запятнали себя, дамы и господа! Эй, Микрон [Макрон]! Осторожнее с ядерным арсеналом», – прокомментировал Медведев.
В посте с фотографией зампред Собвеза РФ также привел цитату «Они покупали лестницу в рай, а оказались на дороге в ад» из песни группы Led Zeppelin.
5 марта Макрон, обращаясь к нации, заявил, что Россия стала угрозой для Франции и для Европы. По его словам, мир на Украине не может быть построен любой ценой и не может быть результатом капитуляции Украины. Лидер Франции также объявил открытие дебатов о защите союзников в Европе с помощью французского ядерного сдерживания. При этом, по его словам, решение о применении ядерного оружия «всегда было и будет» в руках французского президента.
7 марта постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов говорил телеканалу «Россия-24», что Париж может разместить свой ядерный арсенал в других странах Европы. Он отметил, что Франция не имеет права передавать ядерное вооружение, так как это запрещено договором о нераспространении ядерного оружия, а «разместить – да, это возможно».