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Медведев призвал Макрона быть осторожнее с ядерным арсеналом

Ведомости

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в соцсети X фото с рядом тезисов о России и призвал президента Франции Эммануэля Макрона быть «осторожнее с ядерным арсеналом».

Среди утверждений представителей Запада, в частности, указаны высказывания: «Россия изолирована, санкции уничтожат ее экономику», «мы будем поддерживать киевский режим до тех пор, пока он будет», «Запад не ведет гибридную войну против России», «ядерный конфликт невозможен, это просто российский нарратив и бешеная пропаганда», «мы должны нанести России стратегическое поражение».

«И что из этого вышло? Ни единого шанса! Вы запятнали себя, дамы и господа! Эй, Микрон [Макрон]! Осторожнее с ядерным арсеналом», – прокомментировал Медведев.

В посте с фотографией зампред Собвеза РФ также привел цитату «Они покупали лестницу в рай, а оказались на дороге в ад» из песни группы Led Zeppelin.

5 марта Макрон, обращаясь к нации, заявил, что Россия стала угрозой для Франции и для Европы. По его словам, мир на Украине не может быть построен любой ценой и не может быть результатом капитуляции Украины. Лидер Франции также объявил открытие дебатов о защите союзников в Европе с помощью французского ядерного сдерживания. При этом, по его словам, решение о применении ядерного оружия «всегда было и будет» в руках французского президента.

7 марта постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов говорил телеканалу «Россия-24», что Париж может разместить свой ядерный арсенал в других странах Европы. Он отметил, что Франция не имеет права передавать ядерное вооружение, так как это запрещено договором о нераспространении ядерного оружия, а «разместить – да, это возможно».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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