Медведев призвал Макрона быть осторожнее с ядерным арсеналом

5 марта Макрон, обращаясь к нации, заявил, что Россия стала угрозой для Франции и для Европы. По его словам, мир на Украине не может быть построен любой ценой и не может быть результатом капитуляции Украины. Лидер Франции также объявил открытие дебатов о защите союзников в Европе с помощью французского ядерного сдерживания. При этом, по его словам, решение о применении ядерного оружия «всегда было и будет» в руках французского президента.