Лукашенко назначил Турчина новым премьером Белоруссии

Турчин родился 2 июля 1975 г. в Новогрудке. С 2010 г. работал в Минском облисполкоме – на посту главы комитета экономики, а после – в должности замглавы области. В 2015 г. Турчин был назначен помощником президента и главным инспектором по Гомельской области. В 2016 г. приступил к работе руководителем аппарата Совета министров, а в 2018 г. занял пост первого вице-премьера Белоруссии. С 2019 г. Турчин работал руководителем Минского облисполкома.