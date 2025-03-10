Лукашенко назначил Турчина новым премьером Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил руководителя Минского облисполкома Александра Турчина на должность премьер-министра республики, сообщает «Главный региональный».
Экс-премьер Роман Головченко назначен на пост председателя правления нацбанка Белоруссии. Лукашенко заявил, что хочет, чтобы в этой пятилетке «как минимум экономикой занимались очень опытные, крепкие люди» – организаторы и экономисты.
«Вы отлично знаете экономику на самом высоком уровне», – подчеркнул лидер республики.
По данным «БелТА», Лукашенко, назначая новых премьер-министра и председателя правления нацбанка, заявил, что в сейчас Белоруссией, как и было обещано, управляет новое поколение.
«Возьмите и посмотрите состав правительства. <...> Пришли совершенно новые люди», – сказал он.
Турчин родился 2 июля 1975 г. в Новогрудке. С 2010 г. работал в Минском облисполкоме – на посту главы комитета экономики, а после – в должности замглавы области. В 2015 г. Турчин был назначен помощником президента и главным инспектором по Гомельской области. В 2016 г. приступил к работе руководителем аппарата Совета министров, а в 2018 г. занял пост первого вице-премьера Белоруссии. С 2019 г. Турчин работал руководителем Минского облисполкома.