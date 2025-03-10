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Лукашенко назначил Турчина новым премьером Белоруссии

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил руководителя Минского облисполкома Александра Турчина на должность премьер-министра республики, сообщает «Главный региональный».

Экс-премьер Роман Головченко назначен на пост председателя правления нацбанка Белоруссии. Лукашенко заявил, что хочет, чтобы в этой пятилетке «как минимум экономикой занимались очень опытные, крепкие люди» – организаторы и экономисты.

«Вы отлично знаете экономику на самом высоком уровне», – подчеркнул лидер республики.

По данным «БелТА», Лукашенко, назначая новых премьер-министра и председателя правления нацбанка, заявил, что в сейчас Белоруссией, как и было обещано, управляет новое поколение.

«Возьмите и посмотрите состав правительства. <...> Пришли совершенно новые люди», – сказал он.

Турчин родился 2 июля 1975 г. в Новогрудке. С 2010 г. работал в Минском облисполкоме – на посту главы комитета экономики, а после – в должности замглавы области. В 2015 г. Турчин был назначен помощником президента и главным инспектором по Гомельской области. В 2016 г. приступил к работе руководителем аппарата Совета министров, а в 2018 г. занял пост первого вице-премьера Белоруссии. С 2019 г. Турчин работал руководителем Минского облисполкома.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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