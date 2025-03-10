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Кремль прокомментировал лишение аккредитации двух британских дипломатов

Ведомости

ФСБ выполняет свою работу и делает то, что нужно. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предстоящую высылку двух британских дипломатов за подозрение в разведдеятельности.

«В данном случае наши специальные ведомства выполняют свою работу, обеспечивают безопасность Российской Федерации», – заявил представитель Кремля.

Утром 10 марта стало известно, что второй секретарь британского посольства в Москве Алкеш Одедра и Майкл Скиннер – супруг первого секретаря политического отдела Табасум Рашид – лишены аккредитации в России. Им предписано покинуть страну в течение двух недель.

В ФСБ заявили, что выявили «незаявленное разведприсутствие Великобритании» под прикрытием посольства в Москве. В связи с этим МИД России во взаимодействии с другими ведомствами принял решение о лишении аккредитации Одедры и Скиннера. В ФСБ подчеркнули, что продолжат работу по противодействию разведывательной деятельности иностранных агентов.

Посольство Великобритании в ответ назвало безосновательными обвинения в адрес сотрудника представительства и члена семьи одного из дипломатов, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря посольства. По его словам, это не «первый раз, когда российские власти выдвигают необоснованные и злонамеренные утверждения в адрес наших сотрудников». Он также пообещал соответствующий ответ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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