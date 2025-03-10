Кремль прокомментировал лишение аккредитации двух британских дипломатов

Посольство Великобритании в ответ назвало безосновательными обвинения в адрес сотрудника представительства и члена семьи одного из дипломатов, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря посольства. По его словам, это не «первый раз, когда российские власти выдвигают необоснованные и злонамеренные утверждения в адрес наших сотрудников». Он также пообещал соответствующий ответ.