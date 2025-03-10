Кремль прокомментировал лишение аккредитации двух британских дипломатов
ФСБ выполняет свою работу и делает то, что нужно. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предстоящую высылку двух британских дипломатов за подозрение в разведдеятельности.
«В данном случае наши специальные ведомства выполняют свою работу, обеспечивают безопасность Российской Федерации», – заявил представитель Кремля.
Утром 10 марта стало известно, что второй секретарь британского посольства в Москве Алкеш Одедра и Майкл Скиннер – супруг первого секретаря политического отдела Табасум Рашид – лишены аккредитации в России. Им предписано покинуть страну в течение двух недель.
В ФСБ заявили, что выявили «незаявленное разведприсутствие Великобритании» под прикрытием посольства в Москве. В связи с этим МИД России во взаимодействии с другими ведомствами принял решение о лишении аккредитации Одедры и Скиннера. В ФСБ подчеркнули, что продолжат работу по противодействию разведывательной деятельности иностранных агентов.
Посольство Великобритании в ответ назвало безосновательными обвинения в адрес сотрудника представительства и члена семьи одного из дипломатов, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря посольства. По его словам, это не «первый раз, когда российские власти выдвигают необоснованные и злонамеренные утверждения в адрес наших сотрудников». Он также пообещал соответствующий ответ.